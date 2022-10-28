La preocupante racha invicta de rival de México en Qatar 2022

Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico de la Selección de México estará muy atento de evaluar y estudiar a sus rivales con los que compartirá el Grupo C. Muchos de los cuales han tenido un desempeño progresivo y consistente a lo largo del proceso mundialista.

Es bien sabido que la Selección de Argentina mantiene una racha invicta de 35 partidos consecutivos, de mantenerse la constante lógica la albiceleste estaría a dos partidos por igualar la marca establecida por Italia con 37 juegos sin derrota… por tanto rompería o no, ese número establecido en su partido contra México, sin embargo, la racha del equipo de Messi no es la única preocupante para el combinado azteca...

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¿Cuándo serán los partidos de México en el Mundial?

La Selección que dirige el Tata Martino tendrá su participación hasta el 22 de noviembre, cuando inicie la actividad del Grupo C, cuyo calendario está conformado de la siguiente manera:

México vs Polonia – 22 de noviembre / Estadio 1974, Doha

Argentina vs México – 26 de noviembre /Estadio Lusail, Al Dayeen

Arabia Saudita vs México – 30 de noviembre / Estadio Lusail, Al Dayeen

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La preocupante racha invicta de Arabia Saudita para el mundial de Qatar 2022

Arabia Saudita será el último rival de la Selección de México en la Copa del Mundo, posiblemente el partido vital para que los dirigidos por el Tata Martino definan su calificación o su posición en el Grupo. El equipo asiático es uno de los países con mayor convocatoria de afición registrada para Qatar 2022 debido a su cercanía.

Lo preocupante para México es la racha de partidos sin derrota que Arabia Saudita ha ligado en los últimos meses, bajo la dirección de Hervé Renard, uno de los técnicos de mayor prestigio en el continente africano por sus éxitos obtenidos en 2015 con la Selección de Costa de Marfil, los árabes no han perdido en sus últimos 4 compromisos y han recibido sólo 1 gol en la misma cantidad.

Los dirigidos por el estratega francés igualaron sin goles ante Ecuador. ATENCIÓN, igualaron 0-0 ante Estados Unidos (buen parámetro para la Selección de México), vencieron a Macedonia 1-0 e igualaron a 1 ante Albania.

Renard aún tendrá 4 partidos más de preparación ante las selecciones de Honduras, Islandia, Panamá y Croacia, es decir, dos selecciones de la CONCACAF, seguramente Arabia Saudita llegará muy preparada para encarar su duelo por la última joranada de Qatar 2022 ante México.