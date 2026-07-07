¡Lo quieren en Europa! Gigante del futbol busca a Erik Lira tras su Mundial 2026

Erik Lira se 'salió' con la Selección Mexicana de Futbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y desde Europa ya lo habrían visto. El mediocampista de Cruz Azul estaría en el radar del poderoso City Group (dueño del Manchester City) de cara a la siguiente temporada y cederlo a uno de sus equipos satélite; el recién ascendido a la Ligue 1 Troyes FC.

De acuerdo a información de la cuenta All Futbol MX, el canterano del Club Universidad Nacional estaría en la mira del conglomerado árabe y su posible destino sería el Troyes francés. Cabe destacar que, el antes mencionado club galo consiguió su ascenso a la primera división la campaña pasada y buscaría reforzarse en cada línea en busca de conservar su lugar en el máximo circuito del balompié francés.

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La misma fuente señala que, el volante de 26 años también sería del interés del Real Betis Balompié de España y de dos gigantes de los Países Bajos; Ajax de Amsterdam y Feyenoord de Rotterdam. En los tres equipos ya han pasado jugadores de nuestro país y prácticamente todos con muy buenos dividendos. De hecho, Álvaro Fidalgo está en las filas del cuadro andaluz y poco a poco se gana más minutos con el Ingeniero Pellegrini.

Finalmente, cualquier club que quiera hacerse de los servicios de Lira tendrá que ir con la Máquina Celeste de la Cruz Azul para negociar. El portal Transfermarkt señala que tiene un valor de 12 millones de euros y contrato hasta 2029 con la entidad cementera.

Cuartos de final Mundial 2026 al momento

Jueves 9 de julio 2026

Francia vs Marruecos

14:00 CDMX — Estadio Boston (Gillette Stadium)

Viernes 10 de julio 2026

España vs Bélgica

13:00 CDMX — Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium)

Sábado 11 de julio 2026

Noruega vs Inglaterra

15:00 CDMX — Estadio Miami (Hard Rock Stadium)

Ganador Argentina/Egipto vs Ganador Suiza/Colombia

19:00 CDMX - Estadio Kansas City

