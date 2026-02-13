FOTO: Así luce Penta, el Zero Miedo, en el nuevo videojuego de la WWE

Se trata, sin duda, de uno de los aspectos más esperados por la comunidad mexicana y los fanáticos latinos en general. En las últimas horas surgió una foto de la forma en cómo luciría Penta, el Zero Miedo, en el nuevo videojuego de la WWE, motivo por el cual vale conocer esta información.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Fue a inicios del año pasado cuando Penta confirmó su llegada a la WWE con la intención de convertirse en uno de los rostros más poderosos de la empresa a nivel Latinoamérica. Después de un año en la empresa, el Zero Miedo se ha mantenido en la zona midcard gracias a su popularidad y estilo de lucha.

¿Cómo luce Penta en el WWE 2k26?

Fue a través de Facebook que la cuenta Soy Eduardo Bates lanzó una foto de cómo luce Penta, el Zero Miedo, en el nuevo videojuego de la WWE, a estrenarse en las próximas semanas. Vale decir que este juego ha llamado mucho la atención, sobre todo, por las gráficas que ha presentado hasta ahora.

En la foto, se aprecia a Penta con uno de los estilos más utilizados que ha lanzado en su máscara a lo largo de los últimos meses, el cual combina el blanco y el negro. Además, se pueden observar detalles del maquillaje que utiliza debajo de la máscara, tanto en la zona de la quijada como en el apartado de los ojos.

Otro punto a detallar es que también se muestra cómo luciría Rey Fénix, quien es su hermano y que actualmente milita en SmackDown. A diferencia de Penta, su estilo es mucho más colorido y destaca por hacer la señal con sus manos que el mexicano normalmente realiza antes de subir al ring.

¿Penta será campeón de la WWE este año?

Luego de un 2025 complicado en el que estuvo cerca de obtener el Campeonato Intercontinental de la empresa, todo haría indicar que la WWE finalmente le entregaría un título a Penta considerando que ya cuenta con 41 años. Dentro de las opciones está precisamente el Intercontinental, aunque no se descarta un cinturón de parejas junto a Rey Fénix.