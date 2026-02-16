Así luce el nuevo tráiler del videojuego de John Wick; estas serán sus características

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del que es, sin duda, uno de los videojuegos más esperados de este 2026. El juego de John Wick está cada vez más cerca de llegar, motivo por el cual aquí conocerás el nuevo tráiler que surgió hace apenas unos días.

John Wick es considerado uno de los personajes más importantes y trascendentes en la historia del cine y la televisión norteamericana, por lo que se espera que un nuevo juego que lo tenga como protagonista tenga muchos dotes de éxitos a lo largo del mundo. ¿Qué dice el nuevo trailer de él?

¿Cómo luce el nuevo trailer del videojuego de John Wick?

Fue a través de distintas redes sociales que se dio a conocer el tráiler oficial del nuevo videojuego de John Wick, quien es un personaje icónico en la historia del cine y la televisión. El trailer dura solo unos segundos; sin embargo, es suficiente para conocer más detalles de lo que se espera de él.

First trailer for the upcoming ‘JOHN WICK’ action game. pic.twitter.com/sapyxjPHNy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 12, 2026

John Wick forma parte de los dos nuevos videojuegos de AAA hechos por Lionsgate, por lo que un punto a destacar es la participación principal de Keanu Reeves. Además, su avance forma parte de los rumores que indican que su estreno está cada vez más cerca.

De hecho, este forma parte del primer State of Play del 2026 y contará con un guión original, el cual estará ambientado en una línea temporada del mismo John Wick, motivo por el cual se espera la aplicación de la saga a través de nuevos personajes, lo cuales se espera sean una sorpresa profunda.

¿Cuándo saldrá el nuevo videojuego de John Wick?

Si bien se han revelado cada vez más detalles en torno al videojuego de Keanu Reeves, hasta el momento se desconoce la fecha exacta de su lanzamiento al público en general; sin embargo, se espera que este llegue durante algún momento del año 2026 para beneplácito de sus seguidores.