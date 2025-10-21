Los 3 jugadores que los aficionados piden a Nicolás Larcamón en Cruz Azul y ni él se lo imaginaba

Cruz Azul requiere sumar minutos con futbolistas no mayores de 21 años para cumplir con la regla de menores, pues puede recibir una sanción, incluso después de ganarle al América el Clásico Joven . Por lo anterior, los aficionados celestes le piden a Nicolás Larcamón que alinea a 3 jugadores para cumplir con lo establecido por la Liga BBVA MX, algo que ni él se imaginaba.

1. Luka Romero

El extremo derecho tiene 20 años y es el futbolista que entra en la regla que más juega en Cruz Azul, pues pese a representar a Argentina en categorías menores nació en México. El jugador lleva 2 goles y el mismo número de asistencias en este Apertura 2025, torneo en el que rompió una sequía sin anotar de 129 días .

Club de Futbol Cruz Azul Cruz Azul necesita alinear a jugadores no mayores de 21 años para cumplir con la regla de menores y los aficionados propusieron a 3

2. Amaury Morales

El extremo izquierdo tiene 19 años, pero en este Apertura 2025 no ha sido contemplado por Nicolás Larcamón, pues en el presente torneo solo suma 9 minutos. El nacido en la Ciudad de México formó parte del equipo que encaró el Mundial Sub-20, aunque no fue titular y solo ingresó de cambio en algunos encuentros.

3. Jorge Rodarte

El zacatecano es el tercer futbolista que pide la afición celeste para cumplir con la regla de menores. El defensa central vio minutos en el Clásico Joven al suplir a Willer Ditta, aunque fue sustituido al inicio del segundo tiempo por el colombiano.

¿Cuántos minutos le faltan a Cruz Azul para cumplir con la regla de menores?

Cruz Azul suma 842 de los 1,170 minutos que requiere para cumplir con la regla de menores, impuesta por la Liga BBVA MX. Este número deberá cumplirlo en las 4 jornadas que le restan al Apertura 2025, pues le falta por completar 328 minutos.

Si contra Necaxa, Cruz Azul alinea a 3 menores y les al menos 60 minutos a cada uno, solo les restaría 148' para cumplir la regla.



El cuarto jugador más pedido por la afición del Cruz Azul

Emmanuel Ochoa también fue muy pedido por los aficionados de Cruz Azul, pues el guardameta tuvo un buen Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana. El arquero podría ser considerado por Nicolás Larcamón, pues en el Clásico Joven sentó a Kevin Mier por llegar tarde a los entrenamientos después de la Fecha FIFA de octubre y se desconoce si le levantará el castigo o seguirá firme con su decisión.

El partido en el que Nicolás Larcamón podrá utilizar a los 3 jugadores

Nicolás Larcamón podría contemplar a los 3 jugadores que pide la afición en el partido de Cruz Azul contra Necaxa, el cual se disputará este martes 21 de octubre a las 7 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Victoria.