Los 5 jugadores mexicanos que más dinero han movido en el fútbol

El fútbol nacional no solo ha exportado talento al mundo, también ha generado operaciones millonarias que marcaron época en los mercados internacionales. A lo largo de las últimas dos décadas, varios jugadores mexicanos protagonizaron transferencias clave entre la Liga MX, Europa y Norteamérica.

¡RIFLAZO de Canelo Angulo! Se estrella en el larguero | Tigres vs Toluca | J3 | CL 2026

Aunque ninguno alcanzó cifras individuales similares a las grandes estrellas sudamericanas o europeas, el valor acumulado de sus traspasos refleja carreras consistentes y una presencia sostenida en ligas de primer nivel.

Los 5 jugadores mexicanos que mayor cantidad de dinero movieron en transferencias

Estos son los 5 futbolistas mexicanos que más dinero han movido en el mercado de fichajes .



Hirving 'Chucky' Lozano

Hirving Lozano es el único futbolista mexicano que superó la barrera de los 100 millones de dólares en transferencias acumuladas. Su proyección internacional comenzó con su llegada al PSV Eindhoven por cerca de 14 millones de dólares. Sin embargo, el gran salto ocurrió en 2019, cuando Napoli pagó 46.5 mdd, incluyendo variables, estableciendo un récord histórico. Tras su etapa en la Serie A, regresó a PSV por 16 mdd y más tarde fue fichado por San Diego FC por 13 mdd, asegurando su liderazgo absoluto en este ranking. Total aproximado: 104.2 millones de dólares.

Raúl Jiménez

La carrera de Raúl Jiménez es uno de los flujos económicos más sólidos para un delantero mexicano. Atlético de Madrid pagó 11 mdd por su ficha y Benfica elevó la apuesta con 24 mdd. El punto culminante llegó en Inglaterra, cuando Wolverhampton Wanderers desembolsó 41 mdd, cifra récord para un mexicano en su momento. Incluso en la recta final de su carrera europea, Jiménez sumó valor con su traspaso a Fulham por 7 mdd. Circuló por 3 de las ligas más poderosas del mundo. Total aproximado: 93.5 millones de dólares.

Edson Álvarez

Edson Álvarez representa el modelo más rentable de la exportación mexicana reciente. América lo vendió al Ajax por 17 mdd, operación que fue la antesala de un salto mayor. En 2023, West Ham United desembolsó 41 mdd para llevarlo a la Premier League, colocándolo entre los fichajes más caros de la historia para un futbolista mexicano. El grueso de su valor se concentró en 2 movimientos clave, complementados por bonos y plusvalías. Su traspaso posterior al fútbol turco en 2025 reafirmó su peso en el mercado. Total aproximado: 58 millones de dólares.

Javier 'Chicharito' Hernández

La cifra de Javier Hernández es el reflejo de una carrera prolongada en la élite europea. Manchester United lo fichó por unos 8 mdd, una operación que se revalorizó con su rendimiento en la Premier League. Bayer Leverkusen pagó 13 mdd y West Ham United llevó su valor al punto más alto con una transferencia de 20 mdd. Su etapa final en Europa con Sevilla, por unos 8 mdd, y su posterior llegada a LA Galaxy por una cifra similar completaron un acumulado que evidencia una demanda constante por sus servicios. Total aproximado: 55.2 millones de dólares

Rodolfo Pizarro

Rodolfo Pizarro es un caso particular, ya que la mayor parte de su valor se concentró en el mercado de Norteamérica. Su cotización se disparó en la Liga MX con 2 traspasos casi idénticos: de Pachuca a Chivas por cerca de 15 millones de dólares y de Chivas a Monterrey por una cifra similar. Su internacionalización llegó con la MLS, cuando Inter Miami pagó alrededor de 12 mdd por su cláusula de rescisión. Aunque su paso por AEK Atenas no generó ingreso por transferencia, el volumen previo lo mantiene en este Top 5. Total aproximado: 42 millones de dólares.