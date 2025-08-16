Los Angeles Rams 7-3 Los Angeles Chargers en vivo: ¿dónde ver gratis el partido y el resultado en la Semana 2 de la pretemporada de la NFL?; Marcador online
Disfruta completamente en vivo el partido entre Rams y Chargers en el marco de la segunda fecha de la pretemporada de la NFL, en partido que se jugará en el SoFi Stadium
La pretemporada de la NFL sigue encendida y este fin de semana, el SoFi Stadium en el marco de la Semana 2 de la pretemporada, recibirá otro capítulo del duelo angelino entre Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers . Será una nueva oportunidad para ver a jóvenes talentos buscando ganarse un lugar y a las estrellas afinando detalles de cara al kickoff.
Rams vs Chargers, Semana 2 de pretemporada de la NFL, horario y dónde ver en vivo el partido
El partido se disputará este sábado 16 de agosto a las 17:00 horas tiempo del centro de México en el SoFi Stadium. La transmisión en México correrá a cargo de TV Azteca Deportes Network, que tiene en exclusiva los tres juegos de pretemporada de los Rams , por lo que la afición podrá seguir cada detalle de este camino de preparación rumbo a la temporada regular.
Jugadores a seguir en Rams y Chargers
Los Rams buscan consolidar a su ofensiva, y uno de los focos estará en Stetson Bennett, quien pelea por el puesto de mariscal suplente y tendrá valiosos minutos. Además, jóvenes receptores como Puka Nacua, sensación del año pasado, y novatos en la línea ofensiva serán vigilados de cerca.
En la defensa, los reflectores apuntan al novato Jared Verse, primera selección del equipo, llamado a convertirse en pieza clave tras el retiro de Aaron Donald.
Por el lado de los Chargers, la atención estará en la ofensiva bajo el nuevo coach Jim Harbaugh. Aunque Justin Herbert verá poca acción, corredores como Gus Edwards y receptores jóvenes intentarán ganarse un lugar en el roster.
Este choque angelino promete intensidad y mucha emoción en la pelea por un lugar en los equipos definitivos. Y recuerda: la casa del futbol americano de pretemporada para los Rams está en TV Azteca Deportes Network.
Rams vs Chargers en vivo
¡TOUCHDOWN!
Así fue el touchdown con el que Los Angeles Rams le dieron la vuelta al marcador ante los Chargers.
¡TREMENDO LO DE HERBERT!
¡Vean nada más esta conexión!
¡COMIENZA EL PARTIDO!
Inicia el partido entre Rams y Chargers en el SoFi Stadium
¡Al campo!
Los Chargers salen así a la cancha
¡GRAN APOYO!
Dolac recibe el apoyo de su familia previo al partido
¡Todo listo en el SoFi Stadium!
¡Espectacular el SoFi Stadium!