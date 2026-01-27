Los candidatos de Monterrey para suplir la baja de Germán Berterame

El Monterrey ha iniciado la búsqueda de un delantero nominal que llene el vació que está a punto de dejar Germán Berterame, quien se marchará al Inter de Miami, ya que el club estadounidense pagará la cláusula de recisión de 15 millones. De acuerdo con información reciente, el club regio maneja tres nombres principales en su agenda para reforzar el ataque.

La primera opción sería el serbio Uros Durdevic, conocido como Djuka, actual jugador del Atlas. Con un precio estimado en 4 millones de dólares, el experimentado ariete se perfila como una alternativa inmediata y conocida de la Liga MX.

Te puede interesar: Jugador de 61 millones sonaba para Cruz Azul como su as bajo la manga, pero pasó algo horrible

¡Gol de Berterame! | Bolivia 0 - 1 México | Amistoso Internacional | 25 Enero

Santos Borré y Rafel Navarro los candidatos

El segundo candidato es el colombiano Rafael Santos Borré, quien vive un gran momento con el Inter de Porto Alegre en Brasil. Su valor ronda los 5 millones de dólares y acaba de demostrar su vigencia anotando un doblete en su encuentro más reciente y con una calidad comprobada en diferentes ligas alrededor del mundo.

La tercera alternativa es Rafael Navarro, delantero del Colorado Rapids de la MLS, quien lleva un año en el radar de los Rayados. Su perfil joven y proyección lo convierten en un proyecto a largo plazo, aunque su costo aún no se ha revelado.

A falta del anuncio oficial, la directiva regiomontana tendrá que poner manos a la obra con la misión de encontrar al reemplazo del hueco que dejará el nacionalizado mexicano y que sobra decir, es un objetivo difícil de conseguir, pero que La Pandilla ya trabaja antes de que cierre el mercado de invierno.

Te puede interesar: Jugador de 61 millones sonaba para Cruz Azul como su as bajo la manga, pero pasó algo horrible