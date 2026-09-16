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Los “cepillados” de Gabriel Milito en Chivas antes de los partidos más importantes

El argentino ha dejado fuera de las convocatorias a 2 jugadores y los ha mandado a la Sub-21

Los “cepillados” de Gabriel Milito en Chivas antes de los partidos más importantes
Los “cepillados” de Gabriel Milito en Chivas antes de los partidos más importantes

Escrito por: José Alejandro | DR

Chivas ha tenido 2 grandes partidos, pues en ambos le ha metido 3 goles a sus rivales: Atlético de San Luis y recientemente a Pumas, por lo que parece que Gabriel Milito ya encontró al 11 ideal, esquema en el que tiene a un par de cepillados, pues en los partidos más importantes no los ha tomado en cuenta.

Ángel Chávez y Samir Inda, quien es considerada la joya olvidada del club, son los jugadores borrados por el estratega argentino. Pues ambos no fueron convocados para el duelo contra la UNAM, por lo que vieron minutos en la Sub-21, duelo que se llevó el conjunto rojiblanco en penales tras un 0-0 en tiempo regular.

Cepillados Gabriel Milito Chivas
Samir Inda es uno de los borrados de Milito en Chivas.

Los cepillados por Milito

Samir Inda es uno de los cepillados de Milito, pues desde su debut hace un año ya no ha disputado ni un solo minuto en la Liga BBVA MX. Incluso, el canterano del Rebaño tuvo un partido de ensueño al ingresar y marcar ante Necaxa.

TE PUEDE INTERESAR:

Inda fue convocado por la Selección Mexicana y fue pieza clave para que el equipo conquistara el Premundial Sub-20, que a su vez le dio el pase a la justa mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ángel Chávez es el segundo borrado del argentino, pues pese a ser convocado para algunos partidos de la Liga BBVA MX, el defensa no fue ni a la tribuna en el partido contra Pumas, por lo que vio minutos en la categoría Sub-21.

Chivas vs América

Este sábado 19 de septiembre se enfrentarán Chivas y América, en una edición más del Clásico Nacional, duelo en el que muy posiblemente no estén convocados Inda ni Chávez.

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