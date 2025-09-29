¡TODO LISTO! Los horarios de los primeros juegos de los Playoffs de la MLB

La postemporada de las Grandes Ligas arranca con las series de comodines, y ya quedaron definidos los horarios oficiales para los Juegos 1, programados el martes 30 de septiembre de 2025. Los encuentros se jugarán de manera escalonada para que los aficionados puedan seguir toda la acción desde la primera hora de la tarde hasta la noche.

En hora de la Ciudad de México, los partidos se disputarán en el siguiente orden:

• Tigers en Guardians (ALWC) — Juego 1: 12:08 p.m.

• Padres en Cubs (NLWC) — Juego 1: 2:08 p.m.

• Red Sox en Yankees (ALWC) — Juego 1: 5:08 p.m.

• Reds en Dodgers (NLWC) — Juego 1: 8:08 p.m.

¿Cómo se avanza a la ronda divisional desde los comodines de las Grandes Ligas?

Estos enfrentamientos marcan el inicio de una fase en la que todo se juega a ganar dos de tres partidos, lo que incrementa la tensión y convierte cada lanzamiento en un momento determinante. Para equipos como Cleveland Guardians y Detroit Tigers, este duelo divisional pondrá a prueba sus brazos abridores y la capacidad de sus ofensivas jóvenes.

¿Contra quién se medirán los New York Yankees en los comodines de las Grandes Ligas?

En la Liga Nacional, los Chicago Cubs recibirán a los San Diego Padres en una serie que luce muy pareja, ya que ambos conjuntos cerraron la campaña con rachas sólidas. Más tarde, el clásico del Este de la Americana, Yankees contra Red Sox, promete una atmósfera intensa en el Bronx, reviviendo una de las rivalidades más históricas del béisbol. Finalmente, en la Costa Oeste, los Los Angeles Dodgers serán anfitriones de los Cincinnati Reds, choque que cerrará la jornada con el atractivo de la diferencia de estilos entre ambas novenas.

La jornada inaugural de comodines ofrecerá un maratón de béisbol que marcará el rumbo de la postemporada. Cada equipo buscará pegar primero, sabiendo que en una serie corta no hay margen para errores. Con estos horarios ya definidos, la afición mexicana podrá disfrutar de una jornada completa desde el mediodía hasta la noche, con el inicio de la lucha por la Serie Mundial 2025.

