¡GOLPE EN LA MESA! Cincinnati se mete en la pelea por la Postemporada tras barrida

Los Cincinnati Reds completaron una barrida de cuatro juegos sobre los Chicago Cubs al imponerse 1-0 en el partido decisivo disputado en Great American Ball Park, resultado que les permitió adueñarse al menos momentáneamente el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional. La victoria marca la quinta seguida para Cincinnati y llega en un momento clave cuando resta apenas una semana del calendario regular.

El único rayón en el marcador llegó en la tercera entrada: Matt McLain abrió con doble y fue remolcado por un oportuno doble de Gavin Lux que rompió el empate y terminó siendo la diferencia final. En lo monticular, Andrew Abbott se acreditó una labor sólida pese a salir en el quinto inning; Nick Martínez aportó entradas limpias en relevo y Tony Santillán cerró con su salvamento para sellar el triunfo. El desempeño colectivo del staff y la defensa permitieron a los Reds mantener la ventaja mínima ante un rival que tuvo oportunidades, pero no pudo capitalizarlas.

¿Cual es el récord de los Cincinnati Reds a falta de una semana para terminar la temporada?

Con el triunfo Cincinnati pasó a ostentar una marca de 80-76, colocándose en igualdad con los New York Mets por la última plaza de comodín del viejo circuito y tomando control de su destino en la pelea por la postemporada al finalizar la serie ante Chicago. El lazo en la tabla y la racha positiva dan impulso al club justo cuando los emparejamientos y los juegos finales comienzan a clarificar el cuadro de octubre.

La derrota de los Cubs no solo significó la barrida en Cincinnati: también precipitó que los Milwaukee Brewers asegurasen el título de la División Central de la Liga Nacional, un desenlace que refleja el impacto directo que tuvo la serie en la definición de plazas y escenarios de playoffs. Chicago, que ya había celebrado su boleto, deberá ahora enfrentar a los Mets y Cardinals en su cierre de campaña buscando ajustar posiciones.

¿Qué sigue para los Cincinnati Reds?

Para los Reds lo inmediato será mantener el impulso: tras la celebración toca afinar la rotación y la ofensiva para la recta final del calendario, con la intención de no solo conservar la plaza de comodín sino pelear por una mejor ubicación en el cuadro. El club volverá al campo con la moral alta, conscientes de que su destino en la postemporada depende ahora de su propio rendimiento en los últimos encuentros.

