Los jugadores que pierde André Jardine para el clásico entre Club América y Chivas

América disputará un partido amistoso contra Chivas en la Fecha FIFA de octubre, a fin de mantener el ritmo para la recta final del Apertura 2025. Sin embargo, el equipo dirigido por André Jardine no contará con sus más grandes estrellas debido a lesiones o por convocatorias con sus respectivas selecciones. Por lo anterior, se ve complicado que las Águilas cobren venganza ante el Guadalajara que los derrotó 2-1 en el Clásico Nacional .

Jardine tendrá una gran tarea y esa será la de suplir a los jugadores que no estarán disponibles para el duelo amistoso, ya que para empezar 6 futbolistas mexicanos del cuadro titular fueron convocados a la Selección Nacional que disputará 2 partidos de preparación de cara al Mundial 2026 contra Ecuador y Colombia, los cuales serán transmitidos por TV Azteca Deportes.

Club América América tendrá grandes ausencias para el partido ante Chivas, ya que tiene 7 convocados a selecciones y un sinfín de lesionados

Las bajas por lesión del América para el duelo contra Chivas

El América tendrá una baja sensible para el partido contra Chivas, ya que su máxima estrella, Allan Saint-Maximin, no podrá estar en el encuentro debido a que se encuentra lesionado. A la misma lista se suman Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo, ya que no se encuentran al 100%.

Las Águilas también sufrirán afectaciones en la zaga defensiva, pues Igor Lichnovsky y Sebastián Cáceres están lesionados. Este último presentó molestias musculares a minutos del final del partido contra Santos Laguna, por lo que salió de cambio. A ellos también se suma Dagoberto Espinoza, quien hace casi un mes sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

La delantera del conjunto también se ve afectada, pues José Zúñiga salió lesionado del partido contra Santos y Henry Martín sigue sin recuperarse y aún se desconoce cuándo volverá a las canchas.

Las bajas por convocatoria del América para el duelo contra Chivas

América tiene 7 bajas de jugadores titulares por convocatoria a sus selecciones para la Fecha FIFA de octubre. Javier Aguirre llamó a los siguientes jugadores:



Luis Ángel Malagón Israel Reyes Erick Sánchez Ramón Juárez Kevin Álvarez Alexis Gutiérrez.

Cabe destacar que el séptimo jugador es Alejandro Zendejas, quien fue convocado por segunda ocasión consecutiva con la Selección de Estados Unidos, que enfrentará a Ecuador y Australia en la Fecha FIFA de octubre.

¿Cuándo es el partido entre América y Chivas?

América y Chivas se verán las caras por segunda ocasión en el segundo semestre del año, pero en esta ocasión será en un partido amistoso que se llevará a cabo el sábado 11 de octubre a las 9 de la noche (hora centro de México) en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.