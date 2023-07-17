Los jugadores de México que ganaron su primera Copa Oro

México logró ganar la final de la Copa Oro 2023 ante la Selección de Panamá y así conseguir su noveno título, desde que el torneo lleva ese nombre. El encuentro se disputó en el Estadio SoFi y con una gran anotación de Santiago Giménez en los últimos minutos del partido.

En un partido dominado por la Selección Mexicana pero que sufrió para poder abrir el marcador. Fue hasta el minuto 88 del segundo tiempo que con un gran contragolpe de México, iniciado por un gran corte defensivo de Edson Álvarez, que le terminó dejando el balón a Orbelín Pineda que logró dar un gran pase filtrado para Santi que con gran calidad logró quitarse al defensor que lo estaba cubriendo y así marcar el gol del campeonato para México cuando parecía que el encuentro se iba a tiempos extra.

Resumen: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

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Los jugadores que ganaron la Copa Oro por primera vez

La Selección dirigida por Jaime Lozano contaba con varios jugadores jóvenes y que no contaban con tanta experiencia jugando con México. Para muchos, vivieron por primera vez una Copa Oro y de igual forma lograron ser campeones por primera vez de la competencia.

Son 18 los jugadores que han escrito su nombre en la historia de la Copa Ora tras conseguir salir campeones, los cuales son: Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Roberto Alvarado, Jorge Sánchez, Uriel Antuna, Antonio Rodríguez, Gerardo Arteaga, Henry Martín, Israel Reyes, Johan Vázquez, Jonathan Herrera, Araujo, Luis Chávez, Luis Malagón, Luis Romo, Santiago Giménez, Victor Guzman y Diego Lainez.

Por otra parte, son cinco los jugadores que han vuelto a levantar el trofeo y que ya acumulan una gran experiencia en la competencia, se trata de: Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Orbelín Pineda y César Montes.

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