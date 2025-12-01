Los videos más graciosos de la afición después del penal fallido de Chicharito Hernández
Chivas fue eliminado del Apertura 2025 tras caer ante Cruz Azul y Chicharito Hernández fue el principal responsable tras fallar un penal decisivo
Chivas tuvo la oportunidad de avanzar a las semifinales del Apertura 2025, cuando en el minuto 85 de partido ante Cruz Azul, Chicharito Hernández tuvo sobre sus pies la posibilidad de adelantar a su equipo en el marcador desde el punto de penal. Sin embargo, su remate superó el larguero y fue directo hacia la tribuna . El desenlace fue a favor de los cementeros, mientras que los fanáticos del Rebaño no pudieron soportar la eliminación en redes sociales.
Aficionados de Chivas muestran su impotencia y enojo en redes sociales
El penal de Chicharito era la mejor forma de reivindicar su relación con la afición de Chivas, pero el histórico delantero mexicano desaprovechó la situación . El lamento fue inmediato. Miles de corazones rojiblancos se desplomaron al ver cómo se esfumaba una oportunidad de oro para avanzar a semifinales de la Liga BBVA MX. En redes sociales, se pueden observar distintos aficionados mostrando su enojo, donde incluso llegan a dañar su propio televisor.
Un video comenzó a circular en redes sociales tras lo ocurrido en Ciudad Universitaria y que rápidamente se volvió viral. Resulta que un aficionado de Chivas, completamente frustrado por el error de su ídolo, no pudo controlar su enojo y terminó rompiendo la pantalla de su televisor luego de propinarle dos golpes secos mientras gritaba: “¡No mames!”.
NO MAMEN JAJAJAJAJAJAJA POBRE CABRÓN 🤣🤣🤣— Martinalgui (@MartinoliCuri) December 1, 2025
LO QUE OCASIONA CHICHARITO pic.twitter.com/mkQuFqYXaV
TE PUEDE INTERESAR:
- Sin importar que pase en el duelo con Cruz Azul, este jugador tendría los días contados en Chivas
- Es casi un hecho que Sergio Ramos saldrá de Rayados y este equipo se adelanta en su fichaje para el 2026
- HISTORIA: México GOLEA 14-0 y sueña con ser el gran favorito en la próxima Copa del Mundo
Sin embargo, no es el único video que se puede encontrar en redes sociales. Otros aficionados reaccionaron al partido y, al momento de presenciar el penal fallado por Chicharito Hernández, brindaron reacciones divididas: desde llanto hasta mucho enojo por el bajo nivel demostrado por parte del atacante de 37 años.
QUE JOYA DE VIDEO DE ESTA CHILLAHERMANA LLORANDO Y MALDICIENDO A SU “ÍDOLO” ES UNA CHULADA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/7YIoli3wrT— JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) December 1, 2025
AMONEL FINAL TAM ÉPICO DE ESTE PNDJ0 JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAAJ pic.twitter.com/sk6OrG5oAE— JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) December 1, 2025
No puede ser 🤣🤣🤣— M A Y R A 💋 (@mayracvg) December 1, 2025
Ya ahora si el último pic.twitter.com/g9KhHR73vn
Chicharito Hernández no volvería a jugar con Chivas
A pesar de no haber sido el partido que esperaba, Chicharito le pondría fin a su estancia en Chivas tras el duelo contra Cruz Azul. En caso de ser efectiva su salida, el delantero saldría de Guadalajara con solamente cuatro goles anotados desde su regreso. Reportes indican que su futuro podría estar en el futbol de Inglaterra, precisamente en la segunda división de dicho país. De momento, Hernández no planea retirarse en caso de dejar Chivas.