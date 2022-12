Louis van Gaal anunció su salida como director técnico de Países Bajos

La Selección de Países Bajos quedó eliminada de la Copa del Mundo de Qatar 2022; el conjunto europeo cayó en penales contra Argentina y Louis van Gaal anunció que el juego contra el conjunto albiceleste es el último de su segunda etapa como entrenador del equipo neerlandés.

Así anunció Louis van Gaal su salida como entrenador de Países Bajos

“No voy a seguir en la selección porque era solo para este período. Este fue mi último partido. He disputado 20 juegos. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva. Hoy no me siento así”, mencionó el entrenador de Países Bajos luego de juego contra Argentina.

La gestión de Louis van Gaal como director técnico de Países Bajos

Louis van Gaal llegó en agosto de 2021 al banquillo de la selección mayor de Países Bajos y durante su tiempo como director técnico dirigió un total de 20 partidos, de los cuales ganó 14, empató 5 y perdió sólo uno; consiguió la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El entrenador de 71 años de edad dejó una base sólida de jugadores jóvenes neerlandeses para el futuro de las competencias. Quien ocupe su puesto heredará una generación de futbolistas con experiencia para competir a nivel de selecciones.