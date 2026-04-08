Futbolista de Rayados le envió un mensaje a la afición

A pesar de las duras críticas que han recibido por el mal momento que pasan los Rayados, el futbolista Lucas Ocampos le pide a la afición que mantenga la fe sobre que buscarán clasificar a la Liguilla del torneo Clausura 2026.

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El atacante argentino asumió la responsabilidad que tienen los jugadores en esta crisis que pasa el Monterrey, con una racha de seis partidos sin ganar, sumado a que actualmente se encuentran hasta el lugar 13 de la tabla general en la LIGA BBVA MX.

“La fe es lo último que se pierde, si no, qué mensaje le diría a la gente, ya no vengan a la cancha, ya no vamos a jugar el próximo partido. No es así, muchas veces no hay explicaciones”, dijo respecto a los argumentos para convencer a la afición de que todavía pueden revertir esta situación.

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Rayados apunta salir del mal momento cuanto antes

Ocampos, ex elemento del Sevilla, recordó que hace unos meses vivían un momento totalmente diferente en el que se hablaban maravillas de la “Pandilla”, por lo que ahora existe confianza al interior del grupo para cerrar el torneo de la mejor manera.

“No podemos buscar excusas en ningún lado, lo que tenemos que cambiar, como yo lo siento es ganar como sea, a los tumbos, hay que ganar estos cuatro partidos e intentar ir a la Liguilla porque es el deseo de todos", declaró al salir de las instalaciones de El Barrial.

El calendario del Monterrey

Los Rayados se preparan para visitar este fin de semana al Atlas en duelo de la fecha 14; en lo que será una prueba de fuego para mantenerse con esperanzas de avanzar a la Liguilla.

Después seguirán como locales ante el Pachuca en la jornada 15; y otra vez en casa se medirán al Puebla en la penúltima fecha; para finalmente cerrar la fase regular en patio ajeno contra el Santos Laguna.

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