¡CONFIRMADO! Lucas Ocampos se lesionó en Rayados de Monterrey y este sería su tiempo de recuperación

Rayados de Monterrey parecía tener todo listo para enfrentar al Club América esta noche por el juego de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 . Sin embargo, Domènec Torrent y su cuerpo técnico recibieron una noticia realmente pésima: Lucas Ocampos se fracturó una de sus manos y no estará disponible para este duelo tan importante. Pero eso no es todo, ya que podría perderse lo que resta de torneo.

El tiempo de recuperación que tendría Lucas Ocampos en Monterrey

Según el comunicado oficial que lanzó Rayados, el delantero argentino sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha. Usualmente, este tipo de lesiones suele demandar entre 6 y 8 semanas para consolidar el hueso. Sin embargo, para recuperar la funcionalidad de forma completa, se estiman entre 8 y 12 semanas. Esto significa que Ocampos podría estar hasta tres meses de baja .

Cabe destacar que Rayados sufre una baja realmente importante para los cuartos de final de la Liguilla, pues Ocampos es uno de sus mejores jugadores. A lo largo del torneo, el ex Sevilla disputó 14 partidos con la camiseta de Monterrey, consiguiendo marcar 5 goles y repartir 6 asistencias. De esta manera, Torrent y su cuerpo técnico deberán buscar la mejor manera para reemplazar al jugador de 31 años.

El comunicado oficial de Monterrey sobre la lesión de Lucas Ocampos

En su página oficial, el club regiomontano explicó la lesión del argentino: “El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar”.

Luego agregó: “El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión”. Una noticia que impacta a la afición de Rayados a prácticamente horas del duelo frente al América.

¿A qué hora juegan Monterrey y América por la Liguilla del Apertura 2025?

La ida de los cuartos de final de la Liga BBVA MX entre Monterrey y América se disputará este mismo miércoles 26 de noviembre a las 21:05 horas (Ciudad de México), en el Estadio BBVA, hogar de Rayados. La vuelta será el fin de semana, en la casa de las Águilas. ¿Quién avanzará a las semifinales del Apertura 2025?