Chessman vs Pagano se enfrentan en Triplemanía XXVIII

Llegó el día más esperado del año para todos los fanáticos de la Triple AAA, pues este sábado, Chessman y Pagano se enfrentarán en Triplemanía XXVIII en un duelo donde estarán de por medio las cabelleras d e este par de leyendas del arte del Pancracio en contienda que podrás ver EN VIVO aquí.

Desde las 10:30 por aztecadeportes.com, la App de Azteca Deportes y Azteca Siete, podrás seguir las mejores acciones de este evento que le dará la vuelta a México, además de la lucha de Marvel, la contienda por el megacampeonato y la batalla por las cabelleras entre dos leyendas como Chessman y Pagano.

SIGUE EN VIVO EL EVENTO AQUÍ

El paso de Chessman y Pagano por la Triple AAA

Chessman, uno de los luchadores con mayor experiencia en la baraja de la empresa AAA, se verá en uno de los duelos más intensos y peligrosos de toda su carrera, cuando se encuentre en el mismo ring ante Pagano, un tipo recio, fuerte, joven y con hambre de triunfo que amenaza con ser la nueva estrella del Pancracio.

En la contienda en la que no habrá reglas, el pronóstico es reservado, pues si bien Pagano llega como el técnico y Chessman como el rudo, ambos tienen como base la locura, el desorden, la sorpresa y la determinación para llevar la lucha a cualquier terreno y sin una pizca de miedo, además del talento natural con el que cuenta cada uno para ser una amenaza para todos su rivales debido al repertorio y técnicas con las que cuentan.

En AAA, Pagano tiene cerca de 4 años, y en ese tiempo ya ha estelarizado una Triplemanía, aspecto que lo coloca como una superestrella por su talento y corta trayectoria, y esta noche desde la Arena Ciudad de México, que no podrá contar con el ruido y folclor de los aficionados, aparecerá en la lucha central del magno evento de AAA.

SIGUE TRIPLEMANÍA XXVIII EN VIVO AQUÍ

Chessman y Pagano calientan Triplemanía XXVIII

“El respeto entre él y yo ya se perdió desde hace mucho. En cuanto empiece la lucha buscaré acabar con esto. No me asusta Chessman. Tengo que estar concentrado porque un error me cuesta la derrota o hasta la vida”, aseguró Pagano.

“Ni abajo del ring ni arriba le tengo respeto a Pagano, voy a enseñarle aquí quién es el mejor. Ya nos dijimos de todo, ya nos dimos con todo y ahora sólo queda ver en Triplemanía quién es mejor. Pagano es buen luchador, pero mejor que yo no lo es y lo voy a demostrar”, contestó Chessman.

Disfruta en vivo Triplemanía XXVIII

El evento que todos los fieles aficionados al arte del Pancracio han esperado, la Triplemanía XXVIII se lleva a cabo este sábado 12 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

La cartelera está conformada por siete contiendas que podrás seguir por el Facebook de Lucha Azteca desde las 7:00 P.M. con todas las acciones e incidencias totalmente EN VIVO. A las 10:30 por aztecadeportes.com, la App de Azteca Deportes y Azteca Siete, podrás seguir las mejores acciones, además de la lucha de Marvel, la contienda por el megacampeonato y la batalla por las cabelleras entre Chessman y Pagano.