Dralístico acepta haber tenido contacto con AAA

El luchador Dralístico, quien recientemente vio la luz en México, es una de las novedades en el pancracio nacional y tras su salida de la empresa en la que se hizo como esteta, ha recibido ofertas y llamadas de otras compañías, entre las que destaca AAA.

Dralístico, de la familia Muñoz, hijo de Bestia del Ring y hermano de Dragon Lee y Rush, confirmó a Lucha Azteca que ha existido el contacto con la Tres Veces Estelar.

“Cuando me salí y empecé esta nueva etapa, recibí llamadas de varios lados. Sí me hablaron de AAA, me comentaron que las puertas estaban abiertas para trabajar, pero hasta ahí, la verdad. Tengo varias fechas agendadas, pero nada con AAA y solo esa llamada”.

Le interesa enfrentar a luchadores de AAA

Dralístico explicó que en su carrera no se ha enfrentado a luchadores de la compañía creada por Antonio Peña a principios de los años noventas, pero recordó su interés en hacerlo.

“Me gustaría, por ejemplo enfrentar a luchadores importantes como Psycho Clown o Pagano, pero también me he imaginado que en una lucha que podría llamar la atención a todos, podría hacer pareja con mi hermano Dragon Lee y enfrentar a Pentagón Jr. y Fénix, es una contienda que nunca se ha visto y que estoy seguro daría mucho de qué hablar”.

Dralístico también mencionó, que medirse ante un Laredo Kid o Hijo del Vikingo le causa interés ya sea en mano a mano o en parejas, aunque agregó que formar parte de “La facción Ingobernable” con sus hermanos y su padre, le resulta interesante.

Dralístico reaviva su amor por la lucha libre

Dralístico reconoció que con las fechas, el interés que ha despertado su personaje y lo que podría ocurrir en su carrera, le motivan y le hacen reavivar el amor por la lucha libre, que en algún punto de su trayectoria comenzó a perder, por la falta de desafíos.

Dralístico, inspirado en Rey Mysterio y otros luchadores

Dralístico indicó a Lucha Azteca, que para tener la máscara que finalmente ha presentado, pasaron otras seis versiones para tener un diseño que cumpliera con sus exigencias. Sostuvo que no quiso dejar de lado detalles de sus personajes anteriores, pues le entregó todos sus días y sudor por 10 años para solo “tirarlos a la basura”.

Pero reveló que en detalles se inspiró en máscaras como la del Volador o Rey Mysterio Jr., apuntando que los ojos de la máscara e inclusive la red, se incluyeron por la influencia del esteta de origen mexicano.

“Primero Rey Mysterio comenzó a usar detalles de este tipo, él le puso las redes a las máscaras y la cruz en la frente y mi máscara de Dralístico tiene detalles de ese estilo”.

Finalmente apuntó que en cuanto a las líneas debajo de la boca, él decidió colocar siete y en forma de espadas, y en los dragones que descansan a los lados, los diseñaron de diferentes formas, con colmillos, flamas, alas, hasta que los ajustaron con un diseño final.