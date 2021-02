¿El luchador Vampiro Canadiense está enfermo?

El Vampiro Canadiense es un luchador con una amplia trayectoria en el pancracio mexicano e internacional, a quien le aquejan las huellas de tanta batallas a sus 53 años.

En recientes fechas han circulado imágenes en las que se ve un Vampiro desgastado, un tanto delgado y cansado, sin embargo, el recordado y reconocido por todo el respetable público no está enfermo. No tiene alguna enfermedad grave.

Así lo ha dicho el propio Vampiro en sus transmisiones a través de redes sociales en la que ha contestado que no padece alguna enfermedad. Aunque el esteta ha contestado a los cuestionamientos a la afición preocupa su condición.

En 2019 se conoció que padecía Alzheimer

El luchador fue noticia en 2019, año en el que se conoció que el oriundo de Canadá había sido diagnosticado con Alzheimer. Además él mismo acotó que sufría ataques de pánico.

En Héroes Inmortales que se celebró en octubre del 2019, Lucha Azteca habló con él, y aclaró que ese padecimiento estaba siendo controlado por médicos especialistas.

Vampiro ya no podía estar entre multitudes porque las emociones le hacían querer salir corriendo de los lugares, todo esto ocasionado por las cientos de ocasiones que se presentó a luchar y en donde recibió cientos de golpes en la cabeza.

¿El Vampiro Canadiense ya se retiró?

Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial de retiro o no,el Vampiro ya no está en condiciones para arriesgar su físico en una lucha. Su última aparición fue precisamente en Héroes Inmortales junto al fallecido ‘Chuy’, La Parka y lo hizo a manera de apoyo sacando del ring a quienes atacaban a la Huesuda.

Antes en Triplemanía se presentó en la Copa del mismo evento y enfrentó a Konnan. El Vampiro salió en esa lucha de propia voluntad hacia afuera del ring aunque eso significaba la derrota.

El papel de Vampiro en AAA era más de desarrollo de talento y creatividad en los luchadores, que en combates como en sus mejores años.