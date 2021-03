El Niño Hamburguesa ya tiene nuevo trabajo

El luchador Niño Hamburguesa rompió el silencio en redes sociales, sobre sus actividad en los tiempos en los que los eventos de lucha libre no se han podido celebrar, encontrando un nuevo trabajo del cual está orgulloso.

El luchador de AAA, acotó que en estos últimos meses entendió que los momentos de la vida son efímeros, acotando que la lucha en realidad es abajo de los cuadriláteros en la lucha diaria.

TE PODRÍA INTERESAR: REVIVE LA TRIPLEMANIA XXVIII

“En esta pandemia me enseñó que todo es efímero, que la verdadera lucha es abajo del ring y como persona. Muy agradecido de esta lección”, adelantó el luchador.

En ese proceso de encontrar alguna actividad para ganarse la vida, ingresó a un curso de barbería y luego de un arduo entrenamiento, ya tiene sus primeros clientes.

“Me sometí a un curso de barbería con mi profesor Ariel, que me brindó paciencia y su enseñanza en esta profesión. No había tenido modelo para practicar y hasta hoy “Latigo” me brindó su confianza para poder practicar”, acotó.

Además indicó que le hace falta mucho para aprender de esta honorable actividad, pero subrayó que siempre lo más importante es iniciar el camino.

Niño Hamburguesa suma clientes dentro de la lucha libre

Luego de hacer pública su actividad, que llevará de la mano con su carrera en la lucha libre, comenzaron a pedirle citas para ser clientes.

Entre estos levantó la mano Myzteziz Jr., miembro de los Jinetes del Aire, además de Super Nova, quien se comprometió a ir próximamente para encontrarse con el Niño Hamburguesa.

El esteta, en lo deportivo, se ha mantenido entrenando y se ha visto una notable baja en su peso para volverse más desafiante y ágil.