Pagano y Chessman, casi se agarran a golpes previo a Triplemanía XXVIII

Chessman y Pagano estuvieron al borde de los golpes, previo a su lucha en Triplemanía XXVIII, la noche del jueves cuando visitaron las instalaciones de TV Azteca. Ambos gladiadores se encontraron en pasillos y fue inevitable confrontarse.

Chessman, quien tiene más experiencia que Pagano, solo ha perdido una ocasión la cabellera y ha mostrado su seguridad respecto a esta lucha. Amenaza con terminar con el Noa Noa Style a costa de cualquier cosa.

Pagano, con juventud, hambre de triunfo y con un antecedente negativo por lo ocurrido en 2016 ante Psycho Clown, no dejará su cabellera en el ring de la Arena Ciudad de México y del mismo modo, asegura que aprovechará esta oportunidad ante millones de espectadores a través de las plataformas aztecadeportes.com, la App Azteca Deportes y Azteca Siete.

En su encuentro en los pasillos de TV Azteca, se prestaron para tomarse algunas fotografías y fue entonces que como gallos de pelea se encararon. Chessman controló su temperamento hasta que la adrenalina sobrepaso los límites, empujando a Pagano y colocándose en guardia, mientras el técnico contenía su ansiedad, pero soltando amenazas e insultos.

Los luchadores se movieron hacia puntos lejanos y evitaron tener contacto con cualquier persona, pues permanecían acelerados.

Las declaraciones de Pagano previo a la lucha ante Chessman en Triplemania XXVIII

-“Es la gran fiesta de la lucha libre mexicana. Ahora AAA demuestra que nadie ni nada la detiene”.





-“Será uno de los eventos más grandes no sólo de lucha libre, sino de cualquier disciplina y ámbito”.

-“Es una gran responsabilidad, pues encabezo esta Triplemanía y porque Pagano no puede volver a perder como ocurrió en 2016”.

-“Verán a un Pagano más maduro y muy preparado. No hay ningún pretexto para no salir con la victoria”.

-“No me asusta Chessman. Tengo que estar concentrado porque un error me cuesta la derrota o hasta la vida”.

-“Chessman merece mi admiración. Es contra él la lucha más importante de mi carrera, no me da miedo decirlo”.

Las declaraciones de Chessman previo a Triplemanía XXVIII

-“Daré el máximo arriba del ring, hasta dar la vida con tal de hacer olvidar a la gente todo esto que ha pasado”-

-“Ya nos dijimos de todo, ya nos dimos con todo y ahora sólo queda ver en Triplemanía quién es mejor”.

-“Pagano es buen luchador, pero mejor que yo no lo es y lo voy a demostrar”.

-“Ni abajo del ring ni arriba le tengo respeto a Pagano, voy a enseñarle aquí quién es el mejor”.

-“Estoy totalmente listo para encabezar esta Triplemanía y las que vengan”.