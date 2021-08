Rey Escorpión se visualiza con el triunfo sobre Psycho Clown

El luchador Rey Escorpión tiene plena confianza en que este próximo sábado acabará con Psycho Clown, su rival en la esperada Triplemanía XXIX, en la que apostarán cabellera y máscara, respectivamente.

En el magno evento de AAA, que tendrá 7 luchas de alto calibre, aparece como platillo principal, el pleito entre el de Guaymas, Sonora y el esteta de la familia Alvarado que arriba a este combate con la intención de dedicar una victoria de este tipo al legado.

Rey Escorpión, el rudo que amenaza a Psycho Clown

Han sido casi 4 años de rivalidad entre Rey Escorpión y Psycho Clown, sin embargo, los caminos han ido por rumbos diferentes hasta que se volvieron a unir en este 2021, curso en el cual, el “Mercenario” buscó mermar de a poco al “Totalmente Payaso”.

Su intención es clara, demostrar que es mejor y acabar con lo que señala “es una farsa”.

“Esa noche de sábado, simplemente Rey Escorpión demostrará de qué está hecho. AAA le ha regalado todo a él, yo creo que le han dado todo. Psycho nunca ha salido de acá, yo me enfrentó ante independientes y otros luchadores”, explicó.

Minimiza Rey Escorpión a Psycho Clown

En entrevista con Lucha Azteca, el Rey Escorpión acotó que esta Triplemanía será el evento más grande que estelarizará, por todo el alcance e historia que tiene la fiesta de la lucha libre, pero minimizó a Psycho.

“Es importantísima porque es la fiesta de AAA, en cuanto a importancia por mi rival, no. La realidad es que me he enfrentado a rivales mejores que Psycho Clown”, sostuvo.

Pide Rey Escorpión que sea duelo mano a mano

El Rey Escorpión mencionó que durante cada semana le ha hecho ver su suerte con sendas golpizas, pero espera que en Triplemanía puedan darse con intensidad, pidiendo que no ingrese ningún miembro de los Alvarado.

TV Azteca llevará Triplemanía XXIX

El próximo sábado 14 de agosto, TV Azteca llevará la Triplemanía, con las estrellas de AAA por la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra app.