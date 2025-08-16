Los 3 lugares poco conocidos de CDMX que son ideales para correr (y de forma segura)

Todos los amantes del running siempre están buscando lugares seguros para correr, calentar y hacer el ejercicio que más les apasiona y en Azteca Deportes le preguntamos a la Inteligencia Artificiales cuáles son los 3 sitios de la CDMX más seguros para correr y resaltó el Parque Masayoshi Ohira, el Parque de la Amistad México-Japón y el Parque El Batán. Conoce los verdaderos beneficios de correr.

El correr no sólo es salir con unos tenis y un pants y darle vueltas al parque de la esquina, pues cada vez se hace de manera más formal y hay que saber qué tenis elegir , cómo calentar y hasta a dónde ir que sea seguro y puedas practicar el deportes sin problema y, por lo mismo, la IA eligió los parques ya mencionados que se encuentran en zonas tranquilas y vigiladas por las autoridades.

Coyoacán, Polanco y San Jerónimo entre los mejores lugares para correr en la CDMX

La Inteligencia Artificial reconoce que el Parque Masayoshi Ohira, ubicado en la colonia Country Club, en Coyoacán, es pequeño, pero muy bien cuidado y con un ambiente tranquilo. También tiene senderos rodeados de árboles y arquitectura japonesa que hacen el recorrido más agradable y suele estar vigilado y no llenarse demasiado, por lo que es más personal. Es ideal para entrenamientos ligeros o para complementar con rutinas de fuerza en sus áreas verdes.

También te puede interesar:



Por otra parte, el parque de la Amistad México-Japón, en Granada, Miguel Hidalgo. Está muy cerca de Polanco, pero escondido entre calles tranquilas. Cuenta con pista de arcilla, zonas arboladas y buena iluminación. Suele estar vigilado y es frecuentado por corredores locales, no por multitudes que no conozcan o pertenezcan a la zona. Perfecto para intervalos cortos y trabajo de velocidad.

Por último, el Parque El Batán se encuentra en la colonia San Jerónimo Lídice en la Magdalena Contreras. De acceso controlado (cuota simbólica o membresía), lo que lo hace más seguro. Tiene una pista perimetral rodeada de áreas verdes y pequeños desniveles ideales para trabajar resistencia. Mucho menos concurrido que otros parques grandes y con ambiente familiar, pues al tener una cuota mucha gente no desea desembolsar y prefiere irse a lugares gratuitos.