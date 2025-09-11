Luis Ángel Malagón fue mejor que Memo Ochoa: le ganó en esto que nadie pensaba y las cifras lo respaldan

Luis Ángel Malagón es el mejor portero titular que ha tenido América en lo que va del Siglo XXI, por encima de Memo Ochoa, quien oficialmente continuará su carrera en el Limassol FC de Chipre . Al oriundo de Michoacán lo respaldan las estadísticas, las cuales marcan que es el arquero con menos goles recibidos por partido.

Malagón lleva 4 torneos con América, en los cuales ha disputado un total de 123 partidos, recibiendo 118 goles, según datos de la plataforma BeSoccer. Por lo anterior, el arquero de la Selección Mexicana que dejó sin aliento a más de uno por sus comentarios hacia Ochoa , permite 1.04 anotaciones por duelo.

@angel_malagonv Luis Ángel Malagón supera a Memo Ochoa con menos goles recibidos por partido en el América

Entretanto, Memo disputó 12 temporadas con las Águilas durante 2 etapas. En ambos procesos jugó 414 partidos, en los que recibió 512 anotaciones, lo que da por resultado de 1.23 goles por encuentro. Eso fue lo que permitía el legendario arquero de la Selección Nacional.

Luis lleva hasta el momento 50 vallas invictas, mientras que su antecesor más de 122, mérito a ser considerado el portero con más partidos sin recibir gol del América. A ese premio es al que aspira llegar Malagón, que con menos partidos ya le ganó una partida a Memo.

Guillermo Ochoa Memo Ochoa recibió con América 1.23 goles por partido, cifra mayor a la de Luis Ángel Malagón

¿En qué otra cosa es mejor Luis Malagón que Memo Ochoa?

Luis Malagón ya grabó su nombre con letras doradas en la historia del América al ganar un tricampeonato de la Liga BBVA MX y superar a Memo Ochoa, que en 2 etapas solo pudo conquistar un título con el equipo que lo vio nacer como futbolista.

Malagón ganó los campeonatos de los torneos Apertura 2023, así como Clausura y Apertura 2024. Entretanto, Ochoa solo levantó el trofeo en el Clausura 2005. Además, Memo vivió una de las épocas más amargas del América, entre 2008 y 2011, cuando América no clasificaba a Liguilla y estuvo a punto de descender.