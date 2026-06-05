Luis Chávez: de estar 10 meses solo y lesionado a pelear por su sitio en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Uno de los nombres que más se cuestionaron en días recientes fue el de Luis Chávez. El ex mediocampista del Pachuca tiene una historia particular que se tornó cruel tras confirmarse su lesión de rodilla justamente en junio de 2025. Sin embargo, solo y en frío territorio ruso, el nacido en Jalisco trabajó hasta el cansancio y obtuvo su recompensa.

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¿Cómo fue el último año de Luis Chávez?

Se debe recordar que en 2023 el mediocampista mexicano hizo una de las cosas más extrañas que han ocurrido con un jugador mexicano. Con tal de cumplir su sueño de jugar en Europa, Luis Chávez pagó su propia cláusula de rescisión al Pachuca para fichar por el Dinamo de Moscú de Rusia. Todo esto por diferentes complicaciones que vivía el futbol ruso en esos años.

Por eso cuando dos años después se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, se percibía como un tema muy cruel para alguien que sacrificó mucho. A un año del Mundial, se hablaba de una lapidación de sus posibilidades de subirse a la justa veraniega de 2026. Sin embargo, volviendo en marzo y jugando un partido en abril de este año, se ganó la confianza de Javier Aguirre y se subió al torneo mundialista.

Fueron 10 meses largos de recuperación, los cuales los vivió en el exilio, como ha vivido los últimos años de su vida. Su sueño europeo se cumplió yendo al futbol de Rusia, el cual vive apartado en general, con un contexto de guerra que convierte el caso todavía más tenso y solitario.

¿Luis Chávez será titular ante Sudáfrica el próximo 11 de junio?

No se puede asegurar nada respecto a la alineación titular, sin embargo parece que Luis Chávez está listo para ser considerado incluso siendo utilizado de arranque. El mediocampista de 30 años dejó buenas sensaciones en los minutos que se le ofrecieron en el cierre de preparación del tricolor. En ese sentido, la afición quedó bastante contenta con el nivel del jalisciense, que buscará su partido 46 desde su primer llamado con el tricolor… además de su cuarto partido como mundialista.