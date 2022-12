Luis Enrique: “Si hiciera una lista nueva, habría un jugador que no llevaría”

La Selección de España volvió a quedarse corta en sus aspiraciones por recuperar la gloria y el prestigio obtenido en Sudáfrica 2010, el equipo de Luis Enrique se quedó en los Octavos de Final ante Marruecos. Los Leones del Atlas eliminaron a los ibéricos desde los once pasos.

Achraf Hakimi terminó por sentenciar a España de Qatar 2022, así como la continuidad del proyecto de Luis Enrique al frente de la Furia Roja. A unos días de anunciarse Luis de la Fuente como nuevo seleccionador, el asturiano habló en exclusiva con Ibai sobre lo que le dejó su experiencia en la Copa del Mundo.

¿Qué sensaciones tuvo Luis Enrique de Qatar 2022?

El técnico asturiano habló con Ibai tras su paso por la Selección de España, de la cual dijo que estar al mando de ella: “Ha sido un sueño, la verdad es que representar a tu país es un sueño, pero ahora se ha terminado esa etapa”, dijo Luis Enrique.

A pesar de la derrota con Marruecos en los Octavos de Final el ex seleccionador de España habló de su valoración, “Saco una lectura positiva de lo que fue el mundial”, por lo que está muy conforme con lo desempeñado “ahora que llega el momento de hacer las cuentas, estoy muy satisfecho”.

Luis Enrique el Streamer

El ex seleccionador Asturiano habló sobre sus transmisiones en vivo con la afición de España, donde Luis Enrique respondía preguntas que le lanzaban.

“Lo hice con la intención de conectar con la afición y hacerlo de una manera más directa. A veces los medios lo contaminan todo y así fuimos transparentes. Habíamos seleccionado más preguntas para el futuro pero nos eliminaron”.

¿Qué opina Luis Enrique de las Copas del Mundo?

“Lo malo que tienen estas competiciones es que en 90 o 120 minutos se puede ir todo al garete. Es evidente que no hacemos un buen partido ante Marruecos pero saco una buena conclusión. Al final han sido cuatro años. Estoy muy satisfecho de lo que hemos hecho en estos cuatro años porque hemos generado ilusión en la selección. ¿Que podíamos haberlo hecho mejor? Seguramente pero cuando uno da el 100% tiene que estar satisfecho”, finalizó Luis Enrique.

¿Qué dijo Luis Enrique sobre el jugador al que no llevaría?

“Creo que a Pablo Sarabia le debería haber dado más minutos. Lo hubiera puesto de titular pero es lo de siempre. Yo no soy de los que se flagela. En términos de justicia se lo merecía pero es lo que hay. Si tuviera que hacer otra vez la lista, llevaría 25, hay uno que no llevaría, habría un cambio. Pero no lo voy a decir, sería muy feo para el jugador que diga. Luego te lo digo en privao si quieres, pero no lo hagas público. ¿Sesanción? Hay un jugador que me hubiera gustado traer, y hay otro que por lo que yo vi”.

¿Qué dijo sobre la tanda de Penaltis?

El ex director técnico del Barcelona habló sobre la tanda de penales donde quedaron eliminados a manos de Marruecos.

“Son nervios. Yo me puse sentado en el banquillo mirando el marcador porque delante tenía a mucha gente y al final lo viví con naturalidad. Aceptamos una muy buena imagen en la derrota. Demostramos que supimos perder. Marruecos hizo un partido muy defensivo pero es muy meritorio. Yo siento que hemos perdido una oportunidad muy buena. Miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros”, aseguró Luis Enrique.