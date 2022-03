Luis Enrique podría dejar a la Selección de España

El entrenador de España, Luis Enrique Martínez, dio su postura sobre su futuro con el combinado ibérico, pues reveló la razón para decidir su continuidad con la “Furia Roja” la hasta después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque preciso que en la actualidad “está en la gloria”.

El estratega asturiano evito dar pistas acerca se su renovación con el equipo español, aunque dejó claro que se siente muy respaldado por la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

“Estoy en la gloria. Lo de no renovar lo he hecho por vosotros (los periodistas). Como no voy a tener contrato, si las cosas salen mal en el Mundial ya no tendréis que pedir que me echen”, comentó en medio de risas.

Luis Enrique reiteró que la selección es su “casa” y reconoció su admiración hacía la federación, pues el organismo le ha dado la confianza en los últimos cuatro años: “Me ficharon dos veces y eso es una cosa que no olvidaré nunca”.

Los objetivos de la Selección de España en Qatar 2022



El próximo Mundial de Qatar será la vitrina de los pupilos de Luis Enrique para mostrar su talento e insistió que objetivo es “competir” y “luchar” con los mejores equipos del mundo, por tal motivo, le da la importancia debida a los partidos amistosos contra Albania, en la ciudad de Cataluña, e Islandia, en la localidad de Galicia.

“Es un amistoso para los demás, pero para nosotros es importante, el encuentro contra Albania es una prueba ideal para ver cómo solventamos la papeleta contra un rival que se va a cerrar”, recalcó Luis Enrique.



La Selección de España regresa a jugar en Cataluña

El cotejo contra Albania, significará el retorno de la selección española a Cataluña, esto tras 18 años después y Luis Enrique consideró que será una fiesta.

