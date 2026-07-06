Fue parte del Club América, pero la directiva lo despidió por problemas amorosos

El mercado de fichajes dentro del futbol mexicano no cesa pese a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, sin duda, una de las escuadras más metidas en este rubro es el Club América, institución que sin embargo dio de qué hablar por el despido de uno de sus emblemas por cuestiones extradeportivas.

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Lo primero a tener en cuenta es que este cambio se realizó en la barra femenil, proyecto en donde el América se quedó con el último título de Liga pero que, sin embargo, sufrirá una modificación importante luego de darse a conocer la baja de Luis Fuentes, otrora futbolista profesional.

¿Por qué Luis Fuentes deja al América Femenil?

A pesar de haber conquistado el título de Liga BBVA MX y la Concacaf W Champions Cup, el responsable directo del armado del equipo, Luis Fuentes, finalmente dejó su cargo luego de problemas extracancha, más precisamente relacionados a vinculaciones amorosas con su pareja.

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Se sabe, además, que la directiva del América tomó la decisión de no tolerar las polémicas protagonizadas por Luis Fuentes desde hace algunas semanas. Ante tal situación, la cúpula azulcrema habría decidido prescindir de su trabajo a pesar de los logros obtenidos en el campo.

¿Luis Fuentes tomará acciones legales contra el América?

Fue a través de sus redes sociales que Luis Fuentes, sin mencionar directamente al Club América, aseguró que su imagen se ha visto manchada por los rumores que inundan las redes, motivo por el cual no descarta tomar acciones legales a través de la ayuda de sus abogados.

Cabe mencionar que Luis Fuentes fue acusado de mantener una relación amorosa con la secretaria técnica del cuadro femenil cuando él aún era director deportivo, un hecho que generó mucha molestia al interior del club y que habría sido la razón principal de su despido.