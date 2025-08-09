deportes
Nota

¡DESTACADA PARTICIPACIÓN! Mexicano gana el Mexico City Open II

Un mexicano logró su primera victoria como profesional en apenas su tercer torneo en la Gira Profesional Mexicana

Santiago de la Fuente
Iván Vilchis
Azteca Golf
Este viernes 8 de agosto del 2025, el golf mexicano vivió una jornada histórica en el Club Campestre de la Ciudad de México. Santiago de la Fuente, originario de Ocotlán, Jalisco, se consagró campeón del Mexico City Open II, primera etapa de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM).

Es ls primera victoria de De la Fuente como profesional, alcanzada en apenas su tercer torneo en el circuito. Con una tarjeta final de 194 golpes, 19 bajo par, el jalisciense de 23 años dejó atrás a rivales experimentados y demostró que su paso exitoso por el golf amateur es apenas el preludio de una prometedora carrera en el profesionalismo.

“Estoy muy emocionado y agradecido por esta victoria. Es difícil poner en palabras lo que significa ganar tan pronto después de haber dado el paso al profesionalismo. Este campo y este torneo quedarán para siempre en mi memoria”, expresó De la Fuente al levantar el trofeo.

Empatados en la segunda posición con marcador de 201 golpes, 12 menos finalizaron el mexicano José de Jesús Rodríguez y el brasileño Alexandre Rocha, mientras que el mejor amateur fue el local Daniel Montalvo con score de 213 golpes, par de campo (sitio 28).

Santiago de la Fuente ya es un nombre reconocido en el golf internacional. En enero de 2024, se coronó campeón del Latin America Amateur Championship (LAAC), uno de los títulos más prestigiosos del golf amateur a nivel mundial, que le abrió las puertas a tres de los cuatro majors del calendario: The Masters Tournament, The Open Championship y U.S. Open.

La Gira Profesional Mexicana continúa consolidándose como la máxima plataforma del golf profesional en México y una vitrina para jugadores latinoamericanos que buscan sumar puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

