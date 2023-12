Luis Suárez toma medicamentos para el dolor antes de los partidos

El delantero uruguayo Luis Suárez confiesa que antes de los partidos tiene que tomar medicamentos para poder jugar ya que el dolor no lo podría dejar participar.

“En la parte externa de la rodilla tengo una tensión que me quedó de una cirugía en 2020 cuando estaba en Barcelona. En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso. No me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me tranca y no la puedo ni doblar. Las noches previas a los partidos me tomo tres pastillas y antes del partido me inyecto un antiinflamatorio, si no hago eso no puedo jugar”, declaró el atacante de la selección uruguaya en una entrevista al programa 100% Deporte.

Te puede interesar: ¡Uno más! Real Madrid tiene una nueva baja por lesión

El actual jugador del Gremio añadió, “Soy un profesional y quiero estar siempre. A veces el entrenador me decía que no entrenara y yo le decía de ninguna manera. Hoy estoy en una etapa donde disfruto mucho. Cada una de las cosas que me pasaron se dieron por algo”

Luis Suárez se despide del Gremio para ir al Inter Miami

Luis Suárez juega sus últimos minutos con el equipo brasileño Gremio ya que su futuro será con su gran amigo Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami.

El goleador uruguayo anotó el único gol para darle la victoria al Gremio ante el Vasco de Gama este domingo en el que sería su despedida del equipo en casa en la Arena do Gremio.

Te puede interesar: Afición de Chivas EXPLOTA por el festejo de ‘Chino’ Huerta: “RE HECHO EN C.U.”

A falta de una jornada por jugarse en el Brasileirao, Luis Suárez se irá como toda una figura del Gremio donde anotó 27 goles, 17 asistencias y dos títulos en 53 partidos disputados. Además de conseguir un boleto para la próxima Copa Libertadores para el equipo Tricolor.