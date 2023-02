Luka Modric: “El Real Madrid es el club de mi vida”

Es uno de los partidos más esperados en la ronda de Octavos de Final de la UEFA Champions League. Es un clásico de Europa, el Liverpool recibe este martes en Anfield la visita del Real Madrid en lo que promete ser un gran platillo futbolístico.

Luka Modric, futbolista croata del Real Madrid, es una de las piezas más importantes en el esquema de Carlo Ancelotti y durante la conferencia de prensa aprovechó para expresar su deseo de seguir una temporada más con el cuadro blanco.

Te Puede Interesar: Anuncian la gravedad de la lesión del brasileño Neymar

“Sobre mi renovación no puedo decir nada porque no he hablado con el club todavía. Es lo mismo que el año pasado. A estas alturas no hemos hablado y estoy tranquilo. Me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid. Vamos a ver, tengo que hablar con el cub, ver lo que piensa”, dijo Luka Modric.

Luka Modric | Polvo de Estrellas con Jorge Valdano

El amor de Modric por la institución “merengue” es más que evidente y aclaró que pase lo que pase con su contrato, el amor que siente por el club no cambiará nada, él siempre seguirá con el cariño intacto para el Real Madrid.

“Independientemente de lo que pase, nada puede cambiar mi relación y mi pensamiento con el Real Madrid. Es el club de mi vida y pase lo que pase nada puede cambiar ni romper nuestra relación. Vamos a ver lo que pasa”, recalcó el jugador croata.

Darwin Núñez es duda para el partido

La presencia del atacante uruguayo Darwin Núñez fue uno de los puntos que contestó Jurgen Klopp en la conferencia de prensa previa al cotejo y el técnico alemán del Liverpool dejó abierta esa posibilidad, aunque no dio más detalles.

“Puede que llegue. Tendremos que ver cómo se encuentra. Cuando sepamos eso, tomaremos una decisión”, dijo Klopp a los medios de comunicación reunidos en la sala de prensa de Anfield.

Te puede interesar: Habló el DT del Frankfurt sobre “Chucky” Lozano y el ataque del Napoli

Klopp habla sobre Vinicius Jr.

Klopp se dio tiempo para reconocer la calidad del atacante brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., y habló sobre el tema racial que sufre actualmente el futbolista de los “Merengues”.

“Ya es una leyenda del equipo blanco. Nada en el mundo puede justificar eso. Él es un jugador de clase mundial y que lo que esté haciendo en el campo esté provocando eso, es una locura”, sentenció Jurgen Klopp.