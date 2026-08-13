Esta es la última actualización respecto al posible regreso a Sonic, según SEGA

Mucho se ha hablado respecto a la importancia que algunos personajes de videojuegos han tenido en la pantalla grande, y sin duda un ejemplo claro de ello es Mario Bros. Sin embargo, un peldaño abajo aparece Sonic, quien también es considerado un clásico dentro de este mundo.

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Sonic es, sin duda, el personaje más importante en la historia de SEGA y uno de los más relevantes en los videojuegos de todos los tiempos. Por tal motivo, no está de más que conozcas la última actualización en torno a la posibilidad de un nuevo juego estelarizado por este marsupial.

¿SEGA tiene en mente un nuevo videojuego de Sonic?

De acuerdo con información del portal Level Up, existe un reporte que indicaría que la compañía nipona estaría trabajando en un nuevo videojuego con Sonic como el protagonista, esto a través de un estilo que habrían solicitado los fanáticos de este marsupial desde hace algunos años.

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Cabe mencionar que, hasta el momento, SEGA no ha confirmado ni despendito tal información, misma que comenzó a ganar fuerza a través de X. Ante ello, la noticia menciona que el juego podría ser mediante plataforma en 2.5D, por lo que su lanzamiento estaría previsto para el siguiente año.

Bajo este contexto, la información no revela nada respecto a la historia que Sonic protagonizará, así como las mecánicas de juego o las plataformas que se podrían ver en dicho proyecto. Ante ello, vale estar atentos a cualquier información que surja respecto a este personaje en los próximos días.

¿Cuánto recaudó la última película de Sonic?

Sonic ya suma tres películas Live Action en los últimos años y, sin duda, cada una ha tenido un nivel de éxito importante, al menos, en cuanto a venta en taquilla se refiere. Para muestra de ello está lo ocurrido en la última lanzada en 2024, misma que generó alrededor de 492 millones de dólares.