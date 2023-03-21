Exploremos la magica escuela de Hogwarts Legacy | Aze Review

Todo comienza con una carta de aceptación en la escuela de magia y hechicería a Hogwarts, pero entramos de una manera muy particular en el quinto grado, nuestro mago o bruja será muy perceptible a la magia antigua lo que es algo muy atípico.

La historia principal está situada 100 años antes de los sucesos de Harry Potter, un lugar donde los duendes se rebelan contra la magia y bandas de magos tenebroso que buscan el poder absoluto.

A la hora de que el sombrero seleccione tu casa te hará preguntas para ver cuál es la que mejor te queda y claramente eso nos lo podemos pasar por la varita mágica y escoger la que queramos, de las 4 casas solo una representa un gran cambio y es que con Hafflepuff podremos ir a la prisión de Ascaban.

Hogwarts Legacy es un título lleno de detalles, momentos épicos que te pondrán la piel de gallina a la hora de ver una referencia de las películas, aunque tiene sus pequeños detalles veamos si vale la pena sumarlo a tu biblioteca de juegos.

Narrativa: La narrativa del juego se sentirá como una montaña rusa tendremos momentos donde toda ira muy rápido y sentirás una emoción que no podrás contener y tendremos otros momentos donde te frenará de golpe, y mantendrá la calma, pero no te preocupes ya que esta agarra el ritmo muy rápido.

Jugabilidad: Un punto a destacar es el combate, algo que luce bastante llamativo y es facial de aprender, sentirás que estas jugando un Elden Ring combinado con Batman Arkham, el modo de personalizar es al puro estilo de Assassins Creed Odysey y Destiny la ropa afecta directamente en el combate y tendremos un salón de menester completamente personalizable que pasar horas personalizando.

Dificultad: Un juego que te reta bastante en el combate y un sinfín de formas para combinar tus ataques, pero cae un poco a la hora de abordar una misión sigilosamente ahí no te sentirás tan retado y aunque los puzzles resultan ser muy divertidos he intuitivos muchos caen en lo fácil de resolución.

Música: Los refuerzos sonoros del juego son alucinantes algo que embellece todo el mundo mágico, acompaña los momentos de acción con orquestas pasillos llenos de vida, el entono sin duda te hará vivir emociones.

Qué estás haciendo ahorita nada tiene plan bueno cancelado y ponte a jugar ahora mismo Hogwarts Legacy, un juego que supera las expectativas, si eres un gran fan de Harry Potter no podrás evitar visitar cada terreno y si no te gusta mucho la saga es un excelente momento para darle una oportunidad y acabar con criaturas mágicas. 9

Decir esto como legales rápido: PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Microsoft Windows.