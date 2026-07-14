Se confirma una mala noticia para la afición de Pumas; este es el detalle que molestó en CU

El domingo pasado la afición de los Pumas disfrutó del evento hecho para ellos, donde hubo una serie de eventos en CU, mismos que terminaron con el último partido de pretemporada donde enfrentaron al América de Cali. Sin embargo, de manera inmediata se dio a conocer que el boletaje aumentó de precio para este inicio de Apertura 2026.

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¿Cuánto cuestan los boletos para el Pumas vs Pachuca?

Publicados los precios para ir a disfrutar del primer juego del nuevo semestre en casa implicará también una inversión más grande para la afición de los Pumas. Y es que fue evidente para los seguidores del equipo el incremento de costos en las entradas. Dichos aumentos se indicaron que van desde los 80 hasta los 400 pesos. A continuación el desglose de los cambios.

En el Clausura 2026 así se manejaban los costos:

Cabecera Norte - 210 pesos

Cabecera Sur - 350 pesos

Pebetero - 360 pesos

Planta Baja - 430 pesos

Palomar - 500 pesos

Palomar Goya - 550 pesos

Platea - 750 pesos

Palco - 750

Mientras que para el Apertura 2026 los boletos rondarían en estos precios:

Cabecera Norte - 350 pesos

Cabecera Sur - 420 pesos

Pebetero - 480 pesos

Planta Baja - 510 pesos

Palomar - 580 pesos

Palomar Goya - 630 pesos

Platea - 1150 pesos

Palco - 1150

¿Por qué hubo aumento de precios en los boletos de local de los Pumas?

La realidad es que no se dieron explicaciones de parte de la directiva, pero las personas evidentemente se percataron de los aumentos en cada una de las zonas del estadio. Como se indicó, en algunos sectores el cambio fue de 80 pesos, sin embargo en otras llegaron hasta los 400… como lo fue la zona de palcos.

En ese sentido, claramente existieron quejas de muchas personas, que en estos momentos vienen de una gran temporada que lamentablemente acabó con una derrota en la final. Sin embargo, también es conocido que en México es común que los precios varíen según el rival. Por ello, se espera que ante otros clubes los boletos estén un poco más accesibles desde el ámbito económico.