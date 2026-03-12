¿Malagón tiene Ruptura parcial o total del tendón de Aquiles? Médico que lo operó despeja dudas y revela cuándo dan de alta al arquero americanista

El portero del América, Luis Ángel Malagón fue operado con éxito este jueves en Guadalajara del tendón de Aquiles. Luego de la cirugía que fue un éxito el médico especialista que trató el pie izquierdo del arquero dio detalles muy puntuales a la prensa sobre lo que padece Malagón, su recuperación, cuándo saldrá del hospital, así como la lectura del ánimo del jugador.

El especialista en traumatología, Luis Carlín intervinó al portero dos días después de esa terrible lesión que ocurrió en Concachampions enfrentando al Philadelphia Union en Octavos de Final en el que América ganó y que por lo sucedido con Malagón llegó a pasar en segundo plano la victoria.

Carlín, en su conversación con la prensa, detalló que Malagón tuvo una operación exitosa en todos los sentidos, por un tipo de lesión que es muy común y en la que la operación también suele ser "sencilla" dentro de su especialización por lo que no tendrá ningún inconveniente de acuerdo a lo observado para superar este bache.

El especialista en traumatología, Luis Carlín DESPEJA DUDAS ¿Ruptura total o parcial del tendón de Aquiles de Malagón?

Se llegó a especular sobre un concepto que indicaba una lesión más grave que otra, refiriéndose a una "ruptura parcial o total", por lo que el el especialista en traumatología, Luis Carlín quien operó a Malagón sostuvo que fue ruptura total y que en realidad rupturas parciales "no las hay cuando son traumáticas".

¿Cuándo dejará el hospital Luis Ángel Malagón en Guadalajara?

El galeno también expuso que Malagón, portero azulcrema dejará el nosocomio en el que está internado el viernes, destacando que "el viernes estará en su club".

Los puntos más importantes del informe médico sobre la lesión de tendón de Aquiles de Malagón

Malagón iniciará en dos semanas su recuperación

Si todo marcha bien, en seis meses podría volver a las canchas Malagón

El procedimiento se trata de suturar el punto en el que ocurrió la ruptura del tendón y describe como "una sutura simple y no es algo extraordinario"

El doctor también recalcó que Malagón "está triste, triste, pues la lesión cae en un momento que no es conveniente para él"

