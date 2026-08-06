La “maldición de Rocky” en la que cayó Cruz Azul y lo haría perder en la Leagues Cup

Cruz Azul debutará en la Leagues Cup contra Philadelphia Union, partido que se llevará a cabo en Estados Unidos. El conjunto cementero buscará iniciar el torneo con un triunfo que le permita llegar a los próximos dos juegos de la Fase Uno con mayor tranquilidad. Sin embargo, los aficionados encendieron sus alarmas al notar que La Máquina cayó en la “maldición de Rocky”.

La cuenta oficial de Cruz Azul realizó una publicación durante la previa del choque contra Philadelphia Union donde se ve la bufanda del equipo colocada sobre la estatua de Rocky Balboa, uno de los símbolos más reconocidos de Filadelfia. No obstante, la foto compartida por la institución cementera se volvió viral rápidamente debido a que la escultura tiene una historia particular dentro del deporte estadounidense.

¿Qué es la maldición de Rocky?

A través de los años, surgió una creencia popular entre los aficionados que relaciona la colocación de objetos deportivos sobre la estatua de Rocky Balboa con derrotas posteriores de los equipos involucrados.

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Según esta leyenda, cuando un equipo ya sea de futbol o de otro deporte coloca algún objeto sobre la escultura del personaje creado por el actor Sylvester Stallone, posteriormente enfrenta resultados negativos.

En este caso, Cruz Azul colocó una bufanda del equipo sobre la estatua, situación que comenzó a generar incertidumbre entre los aficionados que respetan esta leyenda. Además, La Máquina llega con grandes expectativas después de haber conquistado el Campeón de Campeones del futbol mexicano.

Cómo llega Cruz Azul al choque contra Philadelphia Union

Cruz Azul llega al debut en la Leagues Cup 2026 después de sufrir su primer tropiezo de la temporada. La Máquina perdió por 3-2 ante Atlante en la Jornada 3 del Apertura 2026, resultado que además terminó con el invicto de Joel Huiqui como entrenador del conjunto celeste. Antes de esa caída, había derrotado a Puebla y Atlético de San Luis en sus primeros dos juegos del campeonato.

Pese al último resultado, el cuadro cementero afronta el torneo con buenos antecedentes recientes: es el vigente campeón de la Liga BBVA MX y también conquistó el Campeón de Campeones tras vencer 3-1 a Toluca. Ahora buscará recuperar el camino del triunfo ante Philadelphia Union este jueves 6 de agosto en Subaru Park.

|X: Cruz Azul

A qué hora juega Cruz Azul contra Philadelphia Union

Cruz Azul enfrentará a Philadelphia Union este jueves 6 de agosto por la primera jornada de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el Subaru Park de Chester, Pensilvania, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido comenzará a las 8:00 PM ET en Estados Unidos y marcará el debut de La Máquina en esta edición del torneo. Tras este compromiso, los celestes enfrentarán a New York City FC y Chicago Fire para completar la Fase Uno.