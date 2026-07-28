Manchester City y Real Madrid cocinan el fichaje de un jugador por 1,000 millones

El mercado de fichajes en el futbol del viejo continente podría cerrar hasta septiembre de este año, motivo por el cual existen muchos equipos que podrían intercambiar jugadores de cara a la siguiente temporada, teniendo como ejemplos de esto al Real Madrid y al Manchester City.

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El Real Madrid se ha hecho de varios jugadores en el centro del campo a fin de recuperar la jerarquía que perdió en España, por lo que no descarta la salida de un jugador que vino a menos el último año pero que, sin embargo, sería el objeto del deseo del Manchester City de Inglaterra.

¿Qué jugador quiere el Manchester City desde el Real Madrid?

De acuerdo con información del portal Daily Mail, el Manchester City de la Premier League tendría en mente hacerse con los servicios de Eduardo Camavinga, mediocampista francés que, además, se puede desempeñar como lateral por ambos costados gracias a sus virtudes.

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La fuente detalla que el Manchester City es uno de los objetivos del nuevo entrenador citizen Enzo Maresca, quien desea fraguar una plantilla lo suficientemente poderosa para regresar a la cima de la Premier League luego del último campeonato obtenido por el Arsenal.

Además, vale decir que el mediocampista de 23 años ya no ha sido del agrado de la afición del Real Madrid, por lo que la directiva merengue no descartaría su salida considerando la notable cantidad de dinero que recibiría toda vez que, pese a su nivel, sigue siendo un elemento jóven.

¿Cuál es el valor en el mercado de Eduardo Camavinga?