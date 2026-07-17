Estrella del Mundial 2026 interesa al Real Madrid; ¿cuánto tendría que pagar el club por él?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido el epicentro perfecto para que distintas estrellas puedan sobresalir en el terreno de juego con la intención clara de mejorar sus contratos o, bien, buscar nuevos equipos para la siguiente temporada, y un ejemplo de lo anterior es el Real Madrid.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

El cuadro merengue ha comenzado a pescar algunos nombres que han destacado en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 y, sin duda, uno de ellos forma parte de la Selección de Francia, quien ha sido una de las mejores de los últimos ciclos mundialistas contando 2018, 2022 y esta edición.

¿Manu Kone interesa al Real Madrid tras el Mundial 2026?

De acuerdo con información del portal Fichajes.net , el Real Madrid se habría interesado en el mediocampista de contención, Manu Koné, luego de la espectacular Copa del Mundo que ha tenido con la Selección de Francia, misma en la que comenzó como suplente para terminar como titular.

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⚪️⚽️| Siguen saliendo informaciones y nombres relacionados con el centro del campo.



Ahora Manu Koné, centrocampista de la AS Roma que está brillando con la Selección de Francia. El francés se ha convertido en una nueva petición de José Mourinho.#RealMadrid #ManuKone pic.twitter.com/himu1eEnho — RM Insider (@rminsider_) July 13, 2026

La fuente detalla que el actual centrocampista de la Roma se habría convertido en una petición expresa de José Mourinho, quien considera que tiene todo lo necesario para dominar el centro del campo ante la inminente salida de Eduardo Camavinga, quien tiene mercado en la Premier League.

Cabe mencionar que Manu Koné cuenta con 25 años de edad y, de acuerdo con el portal Transfermarkt, su carta vale alrededor de 50 millones de euros. Eduardo Camavinga saldría del Real Madrid por 60 millones, por lo que con esa cantidad podría adquirirse al centrocampista francés.

¿Qué números dejó Manu Koné en la temporada anterior?

Con la Roma de la Serie A, Manu Koné disputó un total de 37 compromisos, mismos en donde registró dos anotaciones. Se considera un mediocampista que destaca por sus virtudes en defensa, así como por la forma en cómo protege el balón y lo traslada hacia las bandas con facilidad.