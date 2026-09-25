Mario Alonso Puig, doctor: “Estos 3 hábitos cotidianos pueden estar perjudicando tu longevidad”

La longevidad no depende de una rutina imposible de seguir. Algunas costumbres que parecen inofensivas se repiten todos los días: pasar horas sentado, mantener la misma posición frente a una pantalla y quitarle tiempo al sueño. Para el médico Mario Alonso Puig, vale la pena prestar atención a esos tres aspectos.

El especialista abordó el tema en un video retomado por The Objective. Su mensaje pone el foco en el movimiento, la postura corporal y el descanso nocturno. Sin embargo, los tres puntos requieren matices: la evidencia sobre la falta de actividad física y el sueño insuficiente es más clara que la relacionada con una postura específica.

¿Por qué pasar tantas horas sentado puede afectar la salud?

Puig advierte sobre una rutina en la que el cuerpo permanece inmóvil gran parte del día. Una persona puede hacer ejercicio y, aun así, pasar demasiadas horas sentada durante el trabajo o el tiempo libre.

Hacer home office puede quitar los movimientos cotidianos

La Organización Mundial de la Salud señala que la actividad física ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Para los adultos, recomienda acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada. Caminar durante los traslados o subir escaleras puede contribuir a esa meta.

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También conviene revisar cuánto tiempo transcurre sin levantarse. Una pausa para caminar suma movimiento durante la jornada, aunque no sustituye por sí sola la actividad semanal recomendada.

¿La postura corporal también influye en la longevidad?

El segundo punto señalado por Puig tiene que ver con la forma de sentarse o permanecer de pie. El médico plantea que la postura puede relacionarse con la respiración y la tensión muscular.

Aquí hay una distinción: no hay pruebas suficientes para afirmar que sentarse encorvado, por sí mismo, reduzca la esperanza de vida. Cambridge University Hospitals, del sistema de salud británico, explica que no existe una postura perfecta para todas las personas. Su consejo se centra en cambiar de posición y evitar permanecer demasiado tiempo en una sola.

Sentarse encorvado puede reducir la esperanza de vida, aunque faltan más estudios

Para alguien que trabaja frente a una computadora, eso se traduce en variar la posición y levantarse periódicamente, sin intentar mantener la espalda recta a cada minuto.

¿Cuántas horas recomienda dormir Mario Alonso Puig?

El descanso nocturno completa la lista. Puig insiste en dormir entre siete y ocho horas. Acostarse tarde de forma habitual puede reducir ese tiempo, incluso cuando una persona siente que ya se acostumbró a dormir poco.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que los adultos duerman al menos siete horas por noche. También destacan la importancia de la calidad del sueño y de mantener horarios regulares.