El jugador que habría pedido salir del Barcelona al finalizar la temporada

El Barcelona podría despedirse de uno de sus canteranos al finalizar la temporada. Marc Casadó ha tomado la decisión de dejar el club tras ver reducido su protagonismo bajo la dirección técnica de Hansi Flick, en un escenario que ha marcado un giro en su futuro deportivo.

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La pérdida de minutos ha sido evidente en las últimas semanas. El mediocampista apenas ha tenido participación en los encuentros recientes y se perdió siete de los últimos doce compromisos del equipo, incluso en momentos donde las rotaciones parecían abrirle una oportunidad. Su ausencia en el once titular durante el derbi ante el Espanyol fue una señal clara del cambio en su rol dentro del plantel.

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Las opciones que tiene Casadó para emigrar

Ante esta situación, el futbolista de 22 años considera que el final de la temporada será el momento adecuado para buscar un nuevo destino donde pueda recuperar continuidad y desarrollar su potencial. Desde el entorno del club se reconoce que su salida luce cada vez más probable y que difícilmente habrá un cambio en la decisión tomada por el jugador.

Entre las opciones que han surgido, la liga saudí aparece como el destino más viable en este momento. Varios clubes de ese país han mostrado interés en incorporar al mediocampista, lo que podría traducirse en una oferta formal durante el próximo mercado de verano.

El FC Barcelona recibiría millones

En cuanto al valor de la operación, se estima que el Barcelona podría solicitar una cifra cercana a los 20 millones de euros por su traspaso. Sin embargo, su permanencia en LaLiga parece complicada, debido a la falta de propuestas que resulten atractivas tanto para el jugador como para la institución.

La salida de Casadó representaría otro movimiento dentro del proceso de reestructuración que vive el equipo blaugrana. Para el futbolista, el cambio significaría la oportunidad de encontrar un escenario donde pueda recuperar protagonismo y demostrar el talento que lo llevó a formar parte del primer equipo.

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