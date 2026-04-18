Marcel Ruiz y los futbolistas que han jugado semanas o meses con el ligamento roto

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que Marcel Ruiz no se operará a fin de buscar su boleto a la siguiente Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. Ante tal situación, luce interesante conocer a los jugadores que, en su momento, disputaron minutos con el ligamento roto.

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Como sabes, fue en un juego de Concachampions que Marcel Ruiz se lastimó el ligamento cruzado. Esta situación de inmediato lo sacó de la conversación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, el hecho de no operarse hasta ahora le daría una mínima esperanza de colarse con la Selección Mexicana.

¿Qué jugadores, como Marcelo Ruiz, han jugado con el ligamento roto?

La Inteligencia Artificial Google Gemini recordó algunos elementos que, como Marcel Ruiz, pensaron en jugar con el ligamento roto a pesar de las consecuencias que esto podría traer. Posiblemente, el ejemplo más claro de esto fue Zlatan Ibrahimovic hace poco más de una década.

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Fue en 2017 cuando el sueco disputó alrededor de seis meses sin el ligamento cruzado anterior de su rodilla, compitiendo de manera importante en el Manchester United antes de someterse a una cirugía. Otro ejemplo fue Gennaro Gattuso, quien sufrió una rotura en 2008 pero que, sin embargo, disputó el resto del juego antes de salir en camilla.

Así como ocurrió con Marcel Ruiz, Fernando Gago se lesionó en 2017 en un partido entre Argentina y Perú, intentando volver a la cancha sin tener el éxito esperado. Finalmente, otros jugadores que regresaron de manera decorosa tras esta lesión son Ronaldo Nazario y, años antes, Roberto Baggio.

¿Qué jugador podría ser su reemplazo en la Selección Mexicana?

Si finalmente Marcel Ruiz no se recupera para la Copa Mundial de la FIFA 2026, todo haría indicar que su reemplazo sería Brian Gutiérrez, quien ha disputado los últimos juegos como titular en el conjunto nacional. A este nombre se le unen otros como Obed Vargas y el mismo Álvaro Fidalgo.