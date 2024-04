El Barcelona dejaría ir gratis a un veterano del plantel

El conjunto de Barcelona ha tenido una temporada complicada con varias lesiones pero Xavi Hernández ha logrado que el equipo compita de buena forma. Por el momento, se encuentra en la segunda posición de la tabla con 67 puntos, a ocho del primer lugar que tiene el Real Madrid.

Además, se encuentra clasificado a los Cuartos de Final de la Champions League en donde se verá las caras ante el PSG buscando avanzar a la semifinales.

La directiva culé ya empezó a trabajar en poder armar un plantel competitivo para la siguiente temporada pues Xavi Hernández confirmó hace tiempo que dejará de ser el entrenador del equipo. En caso de que se termine concretando su salida, Joan Laporta deberá de conseguir un nuevo director técnico y tener jugadores competitivos.

Te puede interesar: Los partidos de la jornada 14 que transmitirá TV Azteca EN VIVO y Gratis

La directiva ya tendría preparada la primera salida de un jugador veterano del equipo. Se trata de Marcos Alonso. Fabrizio Romano comentó en sus redes sociales que el defensor saldrá del equipo al finalizar la temporada, el acuerdo estaría cerrado entre el club y el jugador.

“Entiende que Marcos Alonso dejará Barcelona como agente libre al final de la temporada actual. Gran respeto entre club y jugador pero se marcha en junio, decisión tomada”.

🚨🔵🔴 Understand Marcos Alonso will leave Barcelona as free agent at the end of the current season.

Massive respect between club and player but he’s leaving in June, decision made.

🇪🇸 Sergi Roberto could also leave for free but final decision will also depend on Xavi’s future. pic.twitter.com/Ec6b7bZAWP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024