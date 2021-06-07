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Fútbol

Marcus Armitage gana por primera vez en el European Tour

El inglés Marcus Armitage cerró el European Open con una ronda final de 65 (-7) y con total de 8 bajo par logró su primer triunfo en el European Tour.

Marcus Armitage, campeón del European Open

Escrito por: Azteca Deportes

El inglés Marcus Armitage entregó una tarjeta de 65 golpes, 7 bajo par, para llegar a un total de 208 (-8) y coronarse este lunes en el Porsche European Open, que se disputó en Green Eagle Golf Courses de Hamburgo, Alemania.

A dos golpes de Armitage, acabó el cuarteto integrado por el belga Thomas Detry, el italiano Edoardo Molinari, el también inglés Matthew Southgate y el neerlandés Darius Van Driel, con tarjetas finales con 69, 70, 71 y 70 impactos, respectivamente.

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Armitage, de 33 años, y anteriormente con cuatro torneos en su haber como profesional, consiguió su primer título en el European Tour.

Lo hizo este lunes, ya que el torneo debió iniciar el sábado por las restricciones de viaje en Alemania, remontando una desventaja de cuatro golpes con que había partido en relación a los entonces colíderes, el australiano Maverick Antcliff y el inglés Matthew Southgate.

Armitage completó un tercer recorrido casi perfecto, con un águila, seis birdies y tan sólo un bogey en el 16. El inglés se mostró muy emocionado al recibir el trofeo de campeón, al recordar a su madre, fallecida por cáncer cuando él era aún un adolescente.

“Hace 20 años perdí a mi madre y he soñado con esto desde ese día, ser un ganador, y tuve días en los que pensé que podría no suceder, pero simplemente me mantuve firme. Hoy es un gran día y estoy seguro de que ella estaría orgullosa, y también todos los miembros de mi equipo que me han ayudado", dijo Armitage.

Después de un tiro soberbio a cinco pies y un putt espectacular para par, Armitage completó su mejor recorrido de la semana con 65 golpes antes de que se confirmara que había asegurado su primera victoria, que lo coloca entre los 30 primeros en la Carrera a Dubai presentada por Rolex. Además, este triunfo le garantiza un lugar en el U.S. Open.

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De la representación española, el mejor fue Jorge Campillo, vigésimoquinto, con un total de 216 (78+67+71). Gonzalo Fernández Castaño acabó con 220 golpes (75+71+74), Adrian Otaegui con 222 (72+73+77), Pedro Oriol con 226 (73+74+79) y Emilio Cuartero Blanco con 228 (71+75+82).

EFE

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