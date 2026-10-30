Marimi García, entrenadora personal: “La creatina es muy conveniente a partir de los 40 años por 3 razones”
La especialista fitness, Marimi García, explica por qué es importante tomar creatina luego de los 40 años
Mientras que hay expertos que hablan de la alimentación, Marimi García, entrenadora personal, destaca la importancia de combinar una buena nutrición con actividad física para conservar la salud a medida que pasan los años. La especialista explicó por qué es importante consumir creatina a partir de los 40 años.
Así como hay especialistas que recomiendan entrenar fuerza, Marimi dijo: “La creatina es muy conveniente a partir de los 40 años por 3 razones”. Según explicó, su consumo puede favorecer tres aspectos importantes: la fuerza, la conservación de la masa muscular y la función cognitiva.
Los 3 beneficios de la creatina a partir de los 40 años
La entrenadora considera que la creatina puede ser especialmente interesante para las personas mayores de 40 o 50 años. Sus beneficios no se limitan al rendimiento deportivo, ya que también puede ayudar a afrontar algunos cambios físicos asociados al envejecimiento. Marimi García destaca estos 3 beneficios:
- Mejora la fuerza: puede contribuir al rendimiento durante los ejercicios de resistencia.
- Protege la masa muscular: ayuda a conservar el músculo, un aspecto importante a medida que avanza la edad.
- Puede beneficiar la función cognitiva: la especialista señala sus posibles aportes para el funcionamiento del cerebro.
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Mejores ejercicios a partir de los 40 años
Para García, el entrenamiento de fuerza ocupa un lugar fundamental en esta etapa. La especialista sostiene que debería ser una práctica habitual desde los 40 años y que resulta imprescindible a partir de los 50. Además, aclara que incluso a los 60 todavía es posible ganar fuerza y masa muscular con una rutina adecuada.
Recomienda trabajar distintos grupos musculares; como los ejercicios de bíceps y remo para brazos. Asimismo, para piernas y glúteos recomienda realizar sentadillas y zancadas hacia atrás. La clave está en comenzar progresivamente y mantener la constancia. También recomienda una alimentación equilibrada, suficiente proteína y descanso.
Las mejores frases de Marimi García, experta fitness
- “La creatina es muy interesante en mayores de 40–50 porque nos ayuda a mejorar la fuerza, protege la masa muscular y puede beneficiar la función cognitiva”, dijo en diálogo con The Objective.
- “A partir de los 40 debería ser obligatoria. A los 50 ya es imprescindible”, afirmó sobre los ejercicios de fuerza.
- Reflexión 1: La menopausia puede modificar el metabolismo y favorecer la acumulación de grasa abdominal, pero la actividad física y una alimentación adecuada ayudan a contrarrestar esos cambios.
- Reflexión 2: No es tarde para empezar a entrenar a los 60 años: todavía se puede ganar fuerza y músculo con ejercicio, proteína suficiente y descanso.