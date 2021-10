Alfonso Márquez, el umpire mexicano en la Serie Mundial

Alfonso Márquez es uno de los umpires en la Serie Mundial 2021 entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. A los 7 años, su familia, buscó el sueño americano, no fue fácil, fueron años de lucha, hasta que en 1999 logró ser umpire en las grandes ligas.

“Jamás en mi vida me imaginé que fuera y siga siendo el único mexicano en Grandes Ligas, entonces nunca por aquí me pasó por la cabeza y si te digo que es una responsabilidad muy grande, pero se siente a la vez muy bonito, saben la responsabilidad, saben lo bonito que siento porque siempre les estoy diciendo, entonces es muy bonito, muy hermoso y nunca me lo imaginé", comentó Alfonso.

A sus 49 años, Márquez vivirá su cuarta serie mundial

“Todas son especiales por diferentes razones y está en particular. Esta cuarta serie mundial para mí y para mi esposa es súper especial porque por primera vez está nuestra hija con nosotros, entonces ella va a estar con nosotros durante toda la serie mundial, algo que nunca había coincidido, entonces lo estamos viviendo y disfrutando. Sintiendo junto con ella y compartiendo lo bonito lo que es esto, entonces muy especial por esa razón”, dijo el oriundo de Zacatecas.

Te puede interesar: Cobertura Braves vs Astros EN VIVO: | Juego 2 Serie Mundial

La Liga Mexicana de Beisbol será vista por Azteca Deportes

Alfonso también mantiene una gran relación con otro de los mexicanos presentes en esta serie mundial, José Urquidy.

“Es muy bonito ver a otro paisano en el campo, es hermoso ver otro paisano porque no habemos muchos. entonces si le echo porras y deseo que le vaya bien en lo de él y estoy seguro que él piensa lo mismo de mí, que me vaya bien y bonito en lo mío”, aseguró Alfonso.

En caso de que la serie mundial se vaya al juego 7, Márquez será el encargado de estar detrás del plato, como la máxima autoridad.

Te puede interesar: Bravos de Atlanta formó equipazo que se coló a Serie Mundial

“Me asignaron el séptimo juego, entonces también es una responsabilidad muy grande y estaremos listos si llega ese séptimo juego y primero Dios que todo saldrá bien”, sentenció el umpire mexicano.