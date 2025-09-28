Marruecos 0-0 España: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Mundial Sub-20, hoy domingo 28 de septiembre; marcador online

Este domingo 28 de septiembre, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago es el escenario del esperado debut de las selecciones de Marruecos y España en el Grupo C del Mundial Sub-20 Chile 2025. El encuentro está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y promete ser uno de los más atractivos de la jornada inaugural.

La selección española llega como una de las favoritas al título, tras coronarse campeona del Europeo Sub-19 en julio pasado. Bajo la dirección técnica de Paco Gallardo, el equipo ibérico apuesta por un futbol de posesión, presión alta y talento individual. Grandes jugadores encabezan una generación que ha despertado elogios por su madurez táctica y capacidad ofensiva.

Por su parte, Marruecos no se queda atrás. El conjunto africano fue subcampeón del Campeonato Sub-20 de la CAF y ha mostrado un estilo dinámico, físico y vertical. Dirigidos por Mohamed Ouahbi , los “Leones del Atlas” cuentan con jugadores que militan en ligas europeas, como Saad El Haddad y Younes Elbahraqui, quienes buscarán sorprender a una España que no puede confiarse.

Este duelo será clave para las aspiraciones de ambos equipos en un grupo que también incluye a México y Brasil, por lo que sumar desde el inicio podría marcar la diferencia rumbo a los octavos de final.

La afición chilena se prepara para recibir a dos escuadras que representan el futuro del futbol mundial. En Azteca Deportes te llevaremos todos los detalles, análisis y reacciones de este choque de estilos y talento juvenil.

