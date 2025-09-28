Marruecos 0-0 España: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Mundial Sub-20, hoy domingo 28 de septiembre; marcador online
Marruecos vs España hoy domingo 28 de septiembre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente al Mundial Sub-20. Te traemos los detalles en vivo del partido
Este domingo 28 de septiembre, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago es el escenario del esperado debut de las selecciones de Marruecos y España en el Grupo C del Mundial Sub-20 Chile 2025. El encuentro está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y promete ser uno de los más atractivos de la jornada inaugural.
La selección española llega como una de las favoritas al título, tras coronarse campeona del Europeo Sub-19 en julio pasado. Bajo la dirección técnica de Paco Gallardo, el equipo ibérico apuesta por un futbol de posesión, presión alta y talento individual. Grandes jugadores encabezan una generación que ha despertado elogios por su madurez táctica y capacidad ofensiva.
Por su parte, Marruecos no se queda atrás. El conjunto africano fue subcampeón del Campeonato Sub-20 de la CAF y ha mostrado un estilo dinámico, físico y vertical. Dirigidos por Mohamed Ouahbi , los “Leones del Atlas” cuentan con jugadores que militan en ligas europeas, como Saad El Haddad y Younes Elbahraqui, quienes buscarán sorprender a una España que no puede confiarse.
Este duelo será clave para las aspiraciones de ambos equipos en un grupo que también incluye a México y Brasil, por lo que sumar desde el inicio podría marcar la diferencia rumbo a los octavos de final.
La afición chilena se prepara para recibir a dos escuadras que representan el futuro del futbol mundial. En Azteca Deportes te llevaremos todos los detalles, análisis y reacciones de este choque de estilos y talento juvenil.