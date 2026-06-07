Marruecos vs Noruega: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 7 de Junio; marcador online

Este domingo 7 de junio continúan los partidos amistosos de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las distintas selecciones nacionales aprovechan los últimos días previos al arranque oficial del torneo internacional para definir sus alineaciones y probar sus estrategias en el terreno de juego.

Como parte de esta agenda internacional, las escuadras de Marruecos y Noruega protagonizan uno de los encuentros más interesantes de la jornada.

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¿Dónde se jugará el Marruecos vs Noruega?

Este partido amistoso se disputará en las instalaciones del Sports Illustrated Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. El compromiso representa una prueba final para ambos cuerpos técnicos en la antesala del comienzo de la justa mundialista.

Para la Selección de Marruecos, este duelo amistoso es el preámbulo de su participación oficial en el torneo. El debut del combinado marroquí en la fase de grupos de la Copa Mundia de la FIFA 2026 TM, está programado para el próximo sábado 13 de junio, día en el que se medirán ante la selección de Brasil. Este encuentro, correspondiente a la actividad del Grupo C, tendrá como sede el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York, y el silbatazo inicial está pactado para las 16:00 horas.

Por su parte, la Selección de Noruega también utiliza este partido para ajustar las últimas piezas de su esquema táctico. Su primer partido oficial en la Copa Mundia de la FIFA 2026 TM se llevará a cabo unos días después, específicamente el martes 16 de junio de 2026. Los noruegos iniciarán su camino en la competición enfrentando al conjunto de Irak, en un partido correspondiente a la Fase de Grupos dentro del Grupo I. Dicho enfrentamiento se disputará en la sede del Boston Stadium (Gillette Stadium), ubicado en Boston, tras 28 años de ausencia de la Selección de Noruega en una justa mundialista.

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