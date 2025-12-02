Este equipo tiene charlas avanzadas para que Martín Anselmi sea su entrenador y no se trata de Pumas

Martín Anselmi difícilmente sea perdonado por la afición de Cruz Azul, equipo que viene de clasificar a las semifinales del Apertura 2025 . El entrenador argentino abandonó La Noria luego de que el Porto ejecutara su cláusula de salida especial, dejando a los azules sin estratega en el banquillo para el Clausura 2025. Sin embargo, la travesía del director técnico no fue la mejor en Europa y, desde mitad de año, se encuentra sin equipo tras ser despedido en Portugal.

Martín Anselmi podría dirigir en Argentina tras su paso por Europa

Tras fracasar en el Mundial de Clubes 2025 , Anselmi fue destituido de su cargo como entrenador del Porto y, durante estos meses, comenzó a buscar un nuevo club donde continuar con su carrera profesional. Resulta que en las últimas horas, el ex DT de Cruz Azul fue vinculado a Newell’s Old Boys de Argentina por parte de Claudio Vivas, director deportivo, en caso de que Cristian D’amico gane las elecciones a presidente.

Crédito: @martinanselmidt / IG

“El 18 de noviembre me reuní con Martín Anselmi. Estuvimos cinco horas y media hablando sobre el proyecto de futbol. La impresión fue muy buena, está muy preparado. Tiene otras propuestas sobre la mesa, pero tiene el deseo de venir al club“, fue lo que comentó el candidato a dirigente del conjunto argentino, revelando que Anselmi podría regresar a los banquillos en Rosario.

“Es un entrenador moderno y preparado, empezó en el ascenso, pasó como ayudante también, es un DT muy demandado en el mundo y eso nos impide poder confirmarlo antes de las elecciones, pero es lo que queremos. Pero tenemos que tener un plan B porque nos pueden ocurrir cosas que no tenemos previstas”, agregó Vivas.

Martín Anselmi tiene el deseo de dirigir a Newell’s en algún momento

Recientemente, Anselmi afirmó que uno de sus deseos es dirigir al club rosarino en algún momento de su carrera: “Siempre está pendiente el hecho de dirigir en Newell’s. Es algo que me debo. En algún momento sé que lo voy a concretar, si la cosa va bien, se va a dar. ¿Cuándo? No me lo planteo“, soltaba el ex Cruz Azul en una entrevista reciente.

Martín Anselmi estuvo en el radar de Pumas durante las últimas semanas

El nombre de Anselmi también estuvo en carpeta de Pumas, sobre todo tras la temprana eliminación del conjunto universitario durante el Play In de la Liga BBVA MX. El timonel argentino era uno de los apuntados por la directiva universitaria para reemplazar a Efraín Juárez en los banquillos, pero finalmente, el DT mexicano sería ratificado para el 2026.