Marvel Rivals ha perdido el 85% de sus jugadores en 10 meses

Todo lo relacionado con el UCM , no solo en películas, sino también en material para streaming y videojuegos, sigue en picada. Y es que, recientemente, se dio a conocer que Marvel Rivals ha perdido prácticamente a todos sus jugadores en un lapso menor a un año. ¿A qué se debe esta situación?

Marvel Rivals llegó a considerarse una de las sorpresas más grandes del final del año pasado, pues su estreno generó muchos niveles de audiencia dentro de los videojuegos; desafortunadamente para su causa, alrededor del 85% de sus jugadores le han dicho adiós entre enero y octubre de este año.

¿Por qué Marvel Rivals ha perdido el 85% de sus jugadores?

Lo que se consideraba uno de los grandes éxitos del género en este año terminó por ser una decepción rotunda, pues de acuerdo con datos del portal SteamDB, Marvel Rivals ha tenido una caída del más del 85 por ciento de su base activa, esto luego de haber alcanzado un pico máximo de 644 mil 269 jugadores simultáneos.

Which side are you on?



Via/not-ulquiorr4_ pic.twitter.com/lbo6W1Kr85 — Marvel Rivals Intel (@RivalsAssembled) October 7, 2025

La fuente detalla que, en estos momentos, únicamente se registran alrededor de 95 mil 257 usuarios activos, lo cual sugiere una de las caídas más drásticas en la historia reciente de los videojuegos a pesar de que el mismo aún mantiene más usuarios en Steam que otros títulos de multijugador combinados.

De igual modo, se sabe que la caída de los números en cuanto a usuarios se refiere ha bajado mes con mes, lo cual indica que la popularidad inicial ha terminado casi por completo, planteando dudas respecto a su futuro a largo plazo cuando, en un principio de este nacimiento, esto estaba planeado.

This team up in Marvel Rivals when? pic.twitter.com/2WtHNeurrv — PridefulSin ❕ (@ReignOfPride) October 13, 2025

¿Qué pasará con Marvel Rivals después de su bajo contenido de usuarios?

Si la tendencia se mantiene como hasta ahora, no se descarta que Marvel Rivals tenga cada vez menos contenido , lo cual podría generar menos actualizaciones que, a su vez, atraigan a menos usuarios, hecho que ha ocurrido con otros videojuegos a pesar de que este, en su mes, generó alrededor de 100 millones de dólares.